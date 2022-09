Anil Khanna démissionne de son poste de président par intérim de l’Association olympique indienne

L’administrateur sportif senior Anil Khanna a démissionné mercredi de son poste de président par intérim de l’Association olympique indienne (AIO), affirmant qu’il respecte les vues du Comité international olympique (CIO).

Le 8 septembre, le CIO a refusé de reconnaître tout «président par intérim / par intérim» et a menacé de suspension l’IOA, affirmant que l’instance dirigeante du sport devait organiser des élections d’ici décembre de cette année.

Khanna a pris en charge l’IOA après qu’une décision de justice a mis fin au règne de Narinder Batra en tant que chef de l’organisme sportif suprême du pays.

“Je suis honoré d’avoir fait partie de la fraternité sportive de l’IOA au cours des dernières années, ayant occupé différents postes. Ce fut un privilège pour moi de faire partie des Jeux du Commonwealth en tant que président par intérim où l’Inde s’est remarquablement bien comportée », a déclaré Khanna dans une lettre.

“Sur la base de la Constitution de l’AIO, telle qu’approuvée à l’unanimité par la Maison générale et soutenue par un précédent similaire dans la vacance du poste de président en 2011, j’ai assumé la responsabilité des devoirs et fonctions du président pendant une brève période. . Cela a été confirmé par la Haute Cour Hon’ble de Delhi le 24 juin 2022 », a-t-il ajouté.

“Ce n’est un secret pour personne que l’IOA a traversé une période mouvementée au cours des deux dernières années et avec les élections qui approchent dans quelques mois et aussi à cause de l’ordonnance de l’Honorable Haute Cour qui pourrait affecter l’avenir de certains des affiliés. membres, les inquiétudes de nombreux membres de notre famille se sont intensifiées, entraînant des litiges continus même au cours des deux dernières semaines.

« Différentes factions de l’IOA adoptent manifestement des positions contraires sur les questions constitutionnelles, y compris l’interprétation de la Constitution et la position du président par intérim/par intérim. Le CIO a également déclaré dans sa lettre qu’il ne reconnaissait aucun président par intérim / par intérim de l’IOA », a-t-il déclaré.

