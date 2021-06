Anil Kapoor souhaite sa fille Sonam Kapoor dans un message sincère, son mari Anand Ahuja réagit ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice et fashionista Sonam Kapoor aura 36 ans ce mercredi 9 juin. L’actrice de « Neerja » a reçu de beaux vœux d’anniversaire de la part de sa famille.

Son père acteur Anil Kapoor a profité de son compte Instagram pour partager de belles images de l’enfance de Sonam et a également écrit une note d’amour pour sa fille.

« Pour la fille qui poursuit ses rêves et suit son cœur… @sonamkapoor, te regarder grandir tous les jours a été un rêve devenu réalité en tant que parent. J’ai sûrement eu de la chance avec les meilleurs enfants. Vous êtes fort quand vous avez besoin de l’être, gentil sans faute et en constante évolution. Vous avez une façon d’imprégner un peu de vous dans tout et c’est l’une des choses que je préfère chez vous. Je suis tellement reconnaissant que vous et Anand soyez en sécurité et en bonne santé et nous avons hâte d’être à nouveau avec vous… Joyeux anniversaire Sonam Beta ! Je t’aime et tu me manques », a écrit l’homme de 64 ans.

Sonam a commenté la publication: « Je t’aime tellement, papa, tu me manques plus que toute autre chose ».

Son mari et homme d’affaires Anand Ahuja semble d’accord avec l’analyse d’Anil sur Sonam. » Parfaitement dit @anilskapoor – » fort quand vous en avez besoin, gentil sans faute et toujours en évolution « , a commenté Anand.

Le mari adoré a également profité de son compte Instagram pour souhaiter l’anniversaire de sa femme. Partageant une superbe photo en noir et blanc de lui-même avec sa femme, qui est aussi son fond d’écran mobile, Anand a écrit : « Je sais à quel point vous aimez les fonds d’écran – eh bien, vous êtes le seul fond d’écran dont j’ai besoin ! Joyeux anniversaire mon fond d’écran pour toujours @sonamkapoor #EverydayPhenomenal ».

La sœur de Sonam, Rhea Kapoor, et son petit ami Karan Boolani ont envoyé un énorme bouquet de fleurs à l’actrice.

Sonam Kapoor réside actuellement à Londres avec son mari Anand Ahuja. L’actrice n’a pas pu visiter Mumbai depuis un certain temps en raison de la pandémie.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans le thriller policier Blind de Shome Makhija.