«Ce ne sont que quelques-unes des millions de raisons pour lesquelles je t’aime. Vous êtes la raison de mon sourire et vous êtes la raison pour laquelle notre voyage ensemble a été si heureux et épanoui. Je me sens béni de vous avoir comme mon âme sœur et partenaire pour la vie, aujourd’hui, tous les jours et pour toujours. Joyeux anniversaire. Je t’aime toujours », a-t-il ajouté.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy