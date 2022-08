Anil Kapoor souhaite à sa co-star de Mr India Sridevi pour son anniversaire de naissance, écrit “tu nous manques tous tous les jours”

À l’occasion de l’anniversaire de naissance de Sridevi aujourd’hui, Anil Kapoor lui a souhaité bonne chance sur Instagram en tant qu’amie, co-star et belle-sœur. Sur son compte, il a posté deux photos et a déclaré qu’elle manquait à tout le monde.

Découvrez le post d’Anil Kapoor ici:





À l’occasion de l’anniversaire de naissance de la star de Judaai, les filles Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor ont partagé leurs sentiments à propos de leur mère sur son compte Instagram. Janhvi et Khushi ont partagé d’adorables photos de retour et la première a déclaré qu’elle lui manquait davantage chaque jour.

Janhvi a partagé une photo dans laquelle un jeune Janhvi a obtenu pyaar bhari jhappi de maman Sridevi. Janhvi a partagé la photo de retour avec la légende : “Joyeux anniversaire maman… tu me manques de plus en plus chaque jour. Je t’aime pour toujours.”





Khushi a également partagé une photo d’elle recevant l’amour de sa mère.

Sridevi est considérée comme l’une des plus grandes dames de Bollywood. Ses performances dans des films à succès comme Nagina, Himmatwala, Sadma, Karma, Chalbaaz, Laadla, Judaai, English Vinglish et Mom ont été appréciées par les masses et les classes. L’actrice a été vue pour la dernière fois en train de faire une apparition dans Zero de Shah Rukh Khan.

Pour les non-initiés, Boney et Sridevi se sont mariés en 1996 et ont eu la chance d’avoir deux filles – Janhvi et Khushi. Malheureusement, le 24 février 2018, Sridevi est décédé à Dubaï après avoir assisté à une réception familiale là-bas. Boney est également un père adoré d’Arjun et d’Anshula, qui sont ses enfants de son premier mariage avec Mona Shourie. Le producteur Boney Kapoor partage généralement des photos inédites de sa défunte épouse sur Instagram et cela nous rappelle à nouveau le vide de sa perte.

Côté travail, Anil Kapoor a été vu pour la dernière fois dans Jug Jugg Jeeyo. Janhvi a été vue pour la dernière fois dans Goodluck Jerry, et elle a impressionné les masses avec ses impressionnantes qualités d’acteur. Khushi fera ses débuts d’acteur avec The Archies de Zoya Akhtar avec la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, et le petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda.