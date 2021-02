Anil Kapoor révèle ses secrets de remise en forme, sa cuisine préférée

Le vétéran de Bollywood Anil Kapoor révèle qu’il a différents aliments pour différentes humeurs. L’homme de 64 ans dit qu’il adore essayer différentes cuisines et produits spéciaux de chaque pays qu’il visite. Dans une interview exclusive, Anil parle de tout ce qui concerne la nourriture.

Q: Quelle est votre cuisine préférée?

R: J’ai des aliments différents pour différentes humeurs. Je n’ai pas vraiment de cuisine préférée en tant que telle. Un bon repas est un bon repas quelle que soit sa forme, sa couleur ou sa forme.

Q: Où est la capitale alimentaire de l’Inde, selon vous?

R: Aamchi Mumbai! Je suis peut-être partial, mais il ne fait aucun doute que la culture culinaire à Mumbai a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie… avec tant de nouveaux restaurants et de chefs talentueux, c’est un paradis pour tous les gourmets maintenant.

Q: Essayez-vous la cuisine locale des endroits où vous voyagez?

R: J’adore essayer différentes cuisines et articles spéciaux de chaque pays et chaque fois que je reviens sur place, je connais mes préférés! Mon manager Jalal mène des recherches appropriées sur les aliments célèbres de chaque pays / ville que nous visitons et nous nous faisons un devoir d’essayer au moins quelques-uns des articles, sinon tous!

Q: Mangez-vous de la restauration rapide? À quelle fréquence et comment compensez-vous?

R: Je mange de la malbouffe! J’adore mes hamburgers et mes frites de temps en temps. Ma fille Rhea prépare souvent de la bonne nourriture pour mes jours de triche. Quant à la façon dont je compense, j’ai lu une citation il y a quelque temps qui disait que vous ne pouvez pas surcharger un régime… et je ne pourrais pas être plus d’accord. Si j’ai un bon repas, je l’équilibre toujours avec un bon entraînement.

Q: Suivez-vous un régime strict?

R: Je suis un bon régime qui fonctionne pour moi, mais je continue de le changer. Actuellement, par exemple, je suis un jeûne hebdomadaire de 24 heures. Je ne sais pas combien de temps je vais faire ça, mais ça marche pour moi jusqu’à présent. Mon alimentation dépend aussi de la lourdeur ou de la légèreté de ma journée de travail… Honnêtement, c’est parce que je n’arrête pas de changer les choses que je peux la maintenir plus longtemps… Les jours de triche sont très importants pour briser la monotonie. En fait, pendant le verrouillage, nous avons eu un jour de triche désigné où Rhea cuisinait des plats délicieux et je mangeais à mon coeur! Maintenant aussi, nous avons nos jours de frénésie occasionnelle et j’ai hâte d’y être!

Q: Cuisinez-vous aussi parfois?

R: Je ne cuisine pas d’habitude, mais j’aimerais beaucoup si j’avais le temps et je suis sûr que j’apprécierais aussi.