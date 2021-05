Anil Kapoor qualifie son histoire d’amour avec sa femme Sunita de plus grande que toutes les autres histoires d’amour à l’occasion de son 37e anniversaire de mariage | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Anil Kapoor a accompli 37 ans de mariage heureux avec sa femme Sunita mercredi 19 mai.

L’acteur de « Malang » s’est rendu sur Instagram pour exprimer son amour pour sa femme et l’a appelée « le fondement de nos familles combinées » dans un post adorable.

«Toutes les histoires d’amour et les citations sur l’amour sont insuffisantes face à notre histoire d’amour. Avec toi à mes côtés, je sais que je suis en sécurité, aimé et heureux! Vous êtes le fondement de nos familles combinées et nous ne savons pas ce que nous ferions sans vous dans nos vies! Je promets de passer ma vie à vous faire sentir aimé et chéri comme vous le méritez … Joyeux anniversaire !! @ kapoor.sunita », a écrit l’acteur.

Les amis de l’industrie n’ont pas pu s’empêcher de commenter le message de l’acteur de «Slumdog Millionaire».

«Papaji ur en utilisant des mots comme bedrock… vraiment Sunita a bien fait avec vous», a écrit Farah Khan Kunder, «Joyeux anniversaire au couple à feuilles persistantes», a commenté Reitesh Deshmukh.

Anil avait précédemment partagé un chaleureux souhait d’anniversaire pour Sunita sur sa chronologie, qui a fait fondre de nombreux cœurs, «À l’amour de ma vie, @ kapoor.sunita

De voyager dans des compartiments de train de 3ème classe aux bus locaux aux rickshaws aux taxis kali peeli; du vol en classe économique aux affaires en première classe; que ce soit à la dure dans de petits hôtels miteux dans des villages comme Karaikudi dans le sud du pays ou dans une tente à Leh Ladakh … Nous avons tout fait avec le sourire aux lèvres et l’amour dans nos cœurs », a écrit l’acteur.

Il a ajouté: « Je me sens béni de vous avoir comme âme sœur et partenaire pour la vie, aujourd’hui, tous les jours et pour toujours … Joyeux anniversaire … Je t’aime toujours … »

Anil et Sunita sont les fiers parents de l’acteur Sonam Kapoor, de la productrice Rhea Kapoor et de Harshvardhan Kapoor.