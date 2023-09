Anil Kapoor présente son personnage Balbir Singh de Ranbir Kapoor-starrer, l’affiche devient virale

Avant le teaser d’Animal, l’affiche du personnage d’Anil Kapoor de la vedette de Ranbir Kapoor a été publiée et est devenue virale sur Internet.

Le prochain film d’action de Ranbir Kapoor, Animal, a déjà créé suffisamment de buzz parmi les cinéphiles. Les créateurs ont encore accru l’anticipation en lançant l’affiche d’Anil Kapoor. Jeudi, Anil Kapoor a été présenté comme Animal, alias « Baap » de Ranbir Kapoor.

Avant la sortie du teaser, Anil a partagé l’affiche de son personnage Balbir Singh, qui est blessé et porte des bandages sur la poitrine et près du ventre. Pourtant, il avait l’air mortel. Anil a partagé la publication sur son Instagram et a écrit dans la légende : « Animal Ka Baap… Balbir Singh. »

Voici l’affiche





Dès que l’acteur a partagé l’affiche, celle-ci est devenue virale instantanément. Plusieurs acteurs ont commenté le look d’Anil. Saswatta Chatterjee a écrit : « J’attends avec impatience, monsieur. » Harshvardhan Kapoor a abandonné les mains levées et les émojis de feu. Karan Boolani a laissé tomber des emoji sympas. Bhumi Pednekar a abandonné les emojis en levant les mains.

Il y a trois jours, la maison de production T-Series Films a dévoilé la nouvelle affiche d’Animal dans laquelle Kapoor exhale son swag et son style en fumant une cigarette. La date du teaser du film a également été annoncée : le 28 septembre, coïncidant avec le 41e anniversaire de l’acteur Tamasha.

« Il est élégant… Il est sauvage… Vous verrez sa rage le 28 septembre », disait la légende de l’affiche. Le nouveau look de Ranbir dans le film est devenu viral sur les réseaux sociaux, de nombreux fans disant qu’ils ont hâte de voir leur superstar bien-aimée dans son look brut et intense dans le film de Sandeep Reddy Vanga.

Outre Ranbir, Animal présente Bobby Deol, Triptii Dimri et Rashmika Mandanna dans des rôles de premier plan. Auparavant, Parineeti Chopra avait été signée en tant que protagoniste, mais elle a quitté le film pour Amar Singh Chamkila d’Imtiaz Ali et Diljit Dosanjh, le biopic du regretté chanteur punjabi du même nom, sorti sur Netflix en 2024.

Animal devait auparavant sortir le 11 août, en concurrence avec le drame patriotique Gadar 2 de Sunny Deol et la comédie satirique OMG 2 d’Akshay Kumar, mais a été reporté en raison d’un retard dans sa post-production. Animal sortira dans toute l’Inde en hindi, tamoul, telugu et malayalam le 1er décembre.