Anil Kapoor partage une note remplie d’amour pour sa femme Sunita Kapoor à l’occasion de son anniversaire de mariage et promet de la faire se sentir «  chérie  »

L’acteur Evergreen Anil Kapoor a célébré mercredi son anniversaire de mariage avec sa femme Sunita Kapoor et a écrit une note sincère, qualifiant sa femme de « fondement de nos familles combinées » pour marquer l’occasion.

L’acteur de « Mr India » s’est rendu sur Instagram et a partagé un carrousel de photos qui présente de beaux souvenirs du couple très amoureux. La première photo est un cliché du couple car ils peuvent être vus en train de poser dans un endroit exotique. On voit Sunita enrouler son bras autour d’Anil alors qu’il tient un verre et appelle à porter un toast.

La deuxième photo est une photo de famille tout sourire qui présente Boney Kapoor, Sanjeev Kapoor, Sridevi et Sonam Kapoor avec Anil et sa femme, entre autres. La star de ‘Ram Lakhan’ a partagé un autre cliché monochrome avec ses filles Rhea, Sonam et son mari Anand Ahuja, son fils Harshvardhan, posant avec Sunita et lui-même.

Le dernier cliché est une image de retour de ses débuts. Sur l’image, Anil est vu tout habillé alors qu’il se tient près de sa femme Sunita vêtue d’un sari blanc cassé. En plus des photos, la star de «Slumdog Millionaire» a écrit un doux message pour marquer l’anniversaire de mariage.

Il a écrit: « Toutes les histoires d’amour et les citations sur l’amour sont insuffisantes devant notre histoire d’amour. Avec vous à mes côtés, je sais que je suis en sécurité, aimé et heureux! Vous êtes le fondement de nos familles combinées et nous ne le faisons pas. sachez ce que nous ferions sans vous dans nos vies! «

L’acteur a ajouté: « Je promets de passer ma vie à vous faire sentir aimé et chéri comme vous le méritez … Joyeux anniversaire !! @ kapoor.sunita », avec deux émoticônes cœur noir.

Des adeptes de célébrités, dont Neena Gupta et plus de 42000 fans, ont aimé le message dans les 29 minutes suivant son partage.

Félicitant le vocabulaire utilisé par Anil, le cinéaste Farah Khan Kunder a sonné dans la section des commentaires et a plaisanté: «Papaji ur utilise des mots comme le substratum rocheux … vraiment Sunita a bien fait avec toi», et a ajouté (riant avec une émoticône aux yeux larmoyants). Sur le plan du travail, Anil a été vu pour la dernière fois dans « AK Vs AK » d’Anurag Kashyap, qui a été diffusé sur Netflix. La comédie-thriller mettait également en vedette sa fille Sonam. Il sera ensuite vu dans le réalisateur de Raj Mehta « Jug Jugg Jeeyo » avec Varun Dhawan, Kiara Advani et Neetu Singh dans les rôles principaux.En plus de cela, Anil sera également en vedette dans « ANIMAL » de Sandeep Reddy Vanga avec Ranbir Kapoor et Bobby Deol.