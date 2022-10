Anil Kapoor partage des photos romantiques avec sa femme Sunita de vacances en Egypte, Sonam Kapoor et Rhea Kapoor réagissent

Anil Kapoor a partagé ces belles photos de lui et de sa femme Sunita lors de leur récent voyage en Égypte. Les images montraient Anil et sa femme admirant la vue devant les pyramides historiques. Leurs filles Sonam Kapoor Ahuja et Rhea Kapoor ont publié des commentaires peu de temps après que l’acteur de Mr. India a partagé la publication.

S’adressant à Instagram, Anil a partagé une série de photos avec la légende : “Main dans la main, créer des souvenirs partout où nous allons !”

Sonam Kapoor a écrit : “les meilleures personnes du monde”.

Rhea Kapoor a écrit : “Tu aurais dû prendre mon FaceTime.”

Découvrez le message d’Anil Kapoor ici:







Nirmal Kapoor, la grand-mère de Sonam Kapoor, a récemment célébré son 88e anniversaire avec toute la famille Kapoor. À cette occasion spéciale, Anil et Sonam ont partagé de nouvelles photos du fils de l’acteur de Neerja, Vayu Kapoor Ahuja, sur leurs comptes Instagram dans les messages d’anniversaire dédiés au Kapoor le plus âgé.

Prenant sur son compte Instagram, Sonam a laissé tomber une vieille photo en noir et blanc dans laquelle on la voit assise sur les genoux de sa grand-mère et une autre adorable photo dans laquelle Nirmal tient son arrière-petit-fils Vayu. “Joyeux anniversaire grand-mère t’aime @nirmalkapoorbombay”, l’actrice de Raanjhanaa a légendé ces clics.

En parlant à Bollywood Bubble de son parcours, Anil a révélé qu’il avait décidé de travailler après que son père, le producteur Surinder Kapoor, soit tombé malade. “Nous avons appris qu’il avait des problèmes cardiaques, et à cette époque, les problèmes cardiaques étaient très importants. C’était une sorte de tournant, j’ai dit:” Je dois maintenant commencer à travailler et laisser mon père se détendre. J’étais assez jeune, environ 17-18 ans.”

De plus, il a été plaisanté sur les petits boulots qu’il a faits avant de devenir gros dans l’industrie. Anil a nié avoir qualifié cela de “petits boulots”, car il aimait le faire. “Je n’appellerais pas ça des petits boulots parce que j’adorais les faire, comme réveiller les acteurs, les ramasser, les chercher à l’aéroport, les déposer à l’endroit, s’occuper d’eux, leur apporter les bonnes collations et ensuite le thé Donc toutes ces sortes de petits boulots que j’ai faits. Kapoor a poursuivi: “Alors bien sûr … j’ai été mis à niveau pour faire un peu de matériel d’achat pour le tournage, puis rechercher des lieux. Fixer et négocier les prix des lieux.”