Anil Kapoor organise une puja pour sa fille Sonam Kapoor et son nouveau-né, distribue des bonbons aux médias

Après avoir accouché d’un adorable petit garçon, l’actrice Sonam Kapoor est sortie de l’hôpital. Le père de Sonam, Anil Kapoor, a organisé une caca spéciale pour elle et leur nouveau membre de la famille. Alors que les médias se trouvaient chez Kapoor, une fière Nana Anil a posé pour les papas. Même le mari de Sonam, Anand Ahuja, a posé avec Sr Kapoor devant les paps, et ils ont reconnu leurs souhaits pour les photographes. Plus tard, Anand a apporté des boîtes de bonbons de la maison et les a distribuées aux bouillies.

Quelques instants plus tard, Sonam est arrivée à la maison, et elle a reçu un accueil chaleureux de sa famille. Anand a été capturé tenant et adorant leur nouveau-né.

Sonam Kapoor et son mari, l’homme d’affaires Anand Ahuja, ont eu la chance d’avoir un petit garçon le samedi 20 août à Mumbai. Les fiers parents ont annoncé la nouvelle à travers un joli modèle de message qui disait : « Le 20.08.2022, nous avons accueilli notre beau petit garçon avec la tête inclinée et le cœur ouvert. Merci à tous les médecins, infirmières, amis et famille qui nous ont soutenus sur ce voyage. Ce n’est que le début, mais nous savons que nos vies sont changées à jamais – Sonam et Anand.

Peu de temps après que l’actrice a annoncé sa grossesse, l’interview de Sonam avec le magazine Vogue, qu’elle a bien sûr donnée avant son accouchement, a été publiée et a pris d’assaut Internet. Sonam a été franche concernant sa carrière après la naissance et a partagé : “J’ai toujours été un peu difficile. Je ne suis pas vraiment dans la course effrénée, je fais juste mon propre truc. Je ne pense pas que cela va changer, mais les priorités change et je pense que l’enfant deviendra le mien. La vérité est qu’ils n’ont pas choisi de venir dans ce monde. Vous avez décidé de les amener ici, donc c’est une décision très égoïste. Je vais essayer de faire le du mieux que je peux en tant que mère, ce qui signifie que jouer sera définitivement relégué au second plan, mais je ne pense pas que j’arrêterai un jour complètement de travailler.”