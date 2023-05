Anil Kapoor, Mahima Chaudhry et bien d’autres assistent à la projection du nouveau film de Vidyut Jammwal, IB71 [Watch Video]

Dépistage IB71 : Vidyut Jammwal, le célèbre héros d’action de Bollywood, est prêt à faire ses débuts en tant que producteur avec son prochain thriller d’espionnage IB71. Réalisé par Sankalp Reddy, le réalisateur lauréat d’un prix national, IB71 présente un casting étoilé comprenant Anupam Kher et Vidyut Jammwal lui-même. Récemment, la projection du film a eu lieu et a vu la participation de plusieurs noms éminents de l’industrie cinématographique, notamment Anil Kapoor, Mahima Chaudhry et bien d’autres. Regardez la vidéo complète pour avoir un aperçu de l’événement.