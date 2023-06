Anil Kapoor écrit une note sincère sur ses 40 ans de cinéma

Anil Kapoor a passé 40 ans dans l’industrie cinématographique, et l’acteur a écrit une longue note rappelant son parcours à Bollywood. Anil a fait ses débuts à Bollywood sous la direction de son père, Surinder Kapoor et de la production de son frère Boney Kapoor, Woh 7 Din (1983), et le drame romantique a été un succès au box-office. Pour les non-initiés, Bapu a également inspiré Sanjay Leela Bhansali pour son réalisateur Hum Dil De Chuke Sanam (1999).

Dans Woh 7 Din, Anil a été choisi face à Padmini Kolhapure avec Nasseruddin Shah. Anil les a remerciés, ainsi que son frère Boney Kapoor et toute l’équipe de Woh 7 Din d’avoir cru en lui. Sur son Instagram, Anil a partagé une bobine composée de scènes de Woh 7 Din et a écrit : « Aujourd’hui, j’ai passé 40 ans à être acteur et artiste… 40 ans à être accepté, aimé et béni par vous, le public ! Ils dire quand vous faites quelque chose que vous aimez, le temps passe vite… pas étonnant que 4 décennies semblent être un clin d’œil ! C’est là que j’appartiens, c’est ce que je suis censé faire et c’est qui je suis censé être… Tant de gens m’ont aidé à arriver à cette étape de la vie, mais j’aimerais particulièrement reconnaître et remercier feu Bapu saab, mon frère @boney.kapoor et mon père Surinder Kapoor pour avoir cru en moi et pour avoir donné moi ma première chance dans #Woh7Din. »

Kapoor a en outre remercié ses co-stars de Woh 7 Din et a demandé aux fans de continuer à le soutenir. « Je suis aussi éternellement reconnaissante à @naseeruddin49 et @padminikolhapure pour leur grâce d’avoir accueilli un nouveau venu. Leur célébrité m’a fait briller plus que je n’aurais pu l’espérer. Je dois tout ce que je suis aujourd’hui à ces légendes, et à l’amour et l’acceptation que j’ai trouvé avec chacun d’entre vous. Pour marquer la fin de ces 40 ans, je viens vers vous dans deux avatars très spéciaux avec The Night Manager part 2 et Animal. J’espère que vous continuerez à m’aimer et à me soutenir le comme vous l’avez toujours fait. »

Côté travail, Anil sera prochainement aperçu dans la deuxième saison de The Night Manager avec Aditya Roy Kapur et Sobhita Dhulipala. On le verra également avec Ranbir Kapoor et Bobby Deol dans Animal de Sandeep Reddy Wanga. The Night Manager 2 sera présenté en première le 29 juin et Animal sortira en salles le 11 août.