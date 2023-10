Anil Kapoor a « disparu » de son Instagram, et son frère producteur, Boney Kapoor, a expliqué s’il s’agissait d’un indice majeur pour le très attendu Mr India 2.

Vendredi, Anil Kapoor a attiré l’attention des internautes après avoir supprimé toutes les publications de son profil Instagram. L’acteur qui compte 5,8 millions de followers, le flux Insta n’a aucune publication et même la photo d’affichage (DP) de l’acteur est vide. Cela a intrigué les internautes et ses fans.

Est-ce un indice majeur sur le très attendu Mr India 2 ? Selon un article de News18, le portail a cité une source qui a déclaré : « Anil Kapoor est devenu « invisible » sur les réseaux sociaux pour lancer Mr India 2. Comme son personnage dans Mr India (1987), il va invisible sur les réseaux sociaux. »

Voici la page Instagram d’Anil Kapoor

Le portail a contacté le frère d’Anil, Boney Kapoor, producteur du blockbuster de 1987. Boney a réagi au flux Instagram vide d’Anil. En parlant à News18, Boney a déclaré : « Laissez-moi voir, je ne l’ai pas vu moi-même. Mais il m’a mentionné qu’il voulait me montrer quelque chose », a-t-il déclaré, parlant des modifications apportées au compte Instagram d’Anil. Je ne pense pas que je pourrai parler de (l’annonce de Mr India 2) jusqu’à ce que tout soit mûr. » Même la fille d’Anil, l’actrice Sonam, a partagé une capture d’écran de son flux, sur son histoire Instagram, et a écrit : « Papa !!? »

Pour les non-initiés, Mr India a été réalisé par Shekhar Kapur, et il figurait parmi les meilleurs blockbusters de 1987. Le film mettait en vedette un ensemble de acteurs, dont Anil Kapoor dans le rôle d’Arun Verma, un homme simple qui gère un orphelinat et a accès à une montre qui le rend invisible. Le film mettait également en vedette Sridevi, qui jouait le rôle d’un journaliste sévère. Amrish Puri incarne le méchant emblématique Mogambo, Satish Kaushik le rôle du calendrier, Harish Patel le rôle de Roopchand et Annu Kapoor le rôle de l’éditeur Gaitonde.