Anil Kapoor aime accidentellement une vidéo sur les prétendues chirurgies plastiques de Janhvi Kapoor ; les internautes l’appellent « Oncle ennuyeux… »

Anil Kapoor est aimé du public. Les gens aiment toujours la façon dont il s’est entretenu. Cependant, il a désormais atterri parmi les trolls. Eh bien, la raison en est Janhvi Kapoor. Il est arrivé qu’Anil Kapoor ait accidentellement ou intentionnellement aimé une bobine qui parlait de la prétendue chirurgie plastique de sa nièce Janhvi Kapoor.

Dans la bobine, nous voyons les transformations de Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor et Shanaya Kapoor. La vidéo montre les photos avant et après des sœurs Kapoor. Cela montre comment Janhvi, Khushi et Shanaya se sont transformés au fil des ans en raison de prétendues chirurgies plastiques qu’ils ont pratiquées.

Anil Kapoor aime une bobine à la traîne Janhvi Kapoor

La bobine ne devait blesser personne, mais elle montrait seulement comment les stars dépenseraient des sommes considérables en opérations chirurgicales pour bien paraître, mais ne l’admettraient pas. Ils ne font que créer des normes de beauté irréalistes pour le public qui s’en inspire.

Mais ce qui n’a pas fonctionné, c’est qu’Anil Kapoor a aimé cette bobine qui parlait de ses propres nièces. L’influenceur Varzilla avait réalisé la bobine et elle a été repartagée par BollyBlindsNGssips sur Reddit. Ils ont également partagé la capture d’écran d’Anil Kapoor aimant la vidéo. Cela a peut-être été fait par erreur, mais les internautes n’ont pas épargné Anil Kapoor.

Les internautes trollent Anil Kapoor

Ils ont commencé à le troller parce qu’il n’acceptait pas bien les filles de Sridevi. Les gens ont commencé à creuser le passé et à dire que la relation d’Anil Kapoor avec Boney Kapoor n’était pas agréable depuis que ce dernier s’est marié avec Sridevi.

Un utilisateur a écrit : « Pourquoi aimerait-il ça ? Bizarre. » Les gens ont également dit qu’Anil Kapoor, Arjun Kapoor et d’autres ne traitaient pas encore Janhvi et Khushi comme ils le possédaient. L’utilisateur a écrit : « La famille entière n’a pas entièrement accepté Janhvi et Khushi bien qu’ils aiment montrer les choses autrement, y compris Arjun. Cela a toujours semblé être un effort à sens unique de la part de Janhvi et pas tellement de leur côté. »

L’un d’eux a également qualifié Anil Kapoor d’oncle ennuyeux pour avoir aimé une bobine sur ses nièces. L’utilisateur a partagé : « Il est le meilleur exemple de cet oncle ennuyeux que chaque famille a. »

Eh bien, on dirait que les internautes ne sont clairement pas satisfaits d’Anil Kapoor. Côté travail, Anil Kapoor sera vu dans Merci d’être venu avec Bhumi Pednekar, Shehnaaz Gill et d’autres.

Un aperçu des looks époustouflants de Janhvi Kapoor :

Il a récemment laissé tomber l’affiche de lui-même du film de Ranbir Kapoor, Animal. Dans le film, il jouera le rôle du père de Ranbir, Balbir Singh.