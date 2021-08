Anil Kapoor a toujours été un génie des mathématiques, la chanson emblématique de Ram-Lakhan l’a prouvé

Quel peut être le lien entre un problème mathématique difficile et une chanson de Bollywood ? Eh bien, beaucoup, si vous y pensez. Parce que le même problème de mathématiques rend maintenant l’acteur Anil Kapoor viral sur les réseaux sociaux à cause du numéro emblématique de son film culte Ram Lakhan « One Two Ka Four, Four Two Ka One, My Name Is Lakhan ». numéro de chanson populaire en raison de sa capacité stellaire de résolution de problèmes mathématiques ! Dis quoi ? Oui !

Tout a commencé il y a quelque temps lorsque le réalisateur Anubhav Sinha a publié une vidéo expliquant un problème mathématique complexe connu sous le nom de « conjecture de Collatz ». La vidéo a expliqué l’équation et Sinha a tagué Kapoor et le réalisateur du film Subhash Ghai, en disant : « Le code a été craqué après tant d’années. Anil Kapoor, s’il vous plaît voir ceci. Subhash Ghai. »

Kapoor a ensuite cité la vidéo sur Twitter et a écrit: «Peu importe la complexité du problème de mathématiques, je connais toujours la réponse… #watchtilltheend. «

La vidéo se termine par un clip de Kapoor de la chanson elle-même, chantant et dansant sur le refrain de One, Two Ka Four, faisant ainsi allusion de manière hilarante à la façon dont la chanson avait déjà expliqué l’équation il y a toutes ces années.

Alors, à quoi sert l’équation mathématique ? C’est ce qu’on appelle la « conjecture de Collatz », qui est un problème mathématique complexe et le clip est une tentative d’expliquer la même chose.

« C’est un problème vraiment dangereux. Les gens deviennent obsédés par cela et c’est vraiment impossible », a déclaré Jeffrey Lagarias, mathématicien à l’Université du Michigan et expert de la conjecture de Collatz, selon Quanta Magazine.

L’idée est de choisir un nombre et s’il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez 1. S’il est pair, divisez-le par 2. Le nouveau nombre passera également par les mêmes règles. Alors que la conjecture dit que certains nombres peuvent descendre à 1 et d’autres à l’infini, la prédiction de Collatz dit que si l’on commence avec un nombre entier positif et que la procédure est longue, tout se résume à 1 et finalement à une boucle de 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, indéfiniment.

Les fans ont réagi à la vidéo avec des réponses hilarantes :

Oh monsieur ji mein toh itni sérieusement dekh Raha tha par se terminant toh ekdum jhakaas hai hahaha mais la vraie théorie a en effet été racontée par anil monsieur depuis longtemps – MannKinra (@MannKiBaakwaas) 5 août 2021

Cependant, que l’énigme ait finalement été résolue ou non, une chose est sûre, Kapoor le savait il y a toutes ces années. La chanson le prouve.

