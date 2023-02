Anika Noni Rose sur la prise de contrôle de la princesse Tiana de Splash Mountain & Legacy – Hollywood Life

Ciel bleu et soleil sont garantis, car le début d’une nouvelle ère pour l’une des princesses les plus aimées de Disney est à nos portes ! Fin janvier 2023, une attraction classique de Walt Disney World, Splash Mountain, a fermé définitivement pour faire place à une balade familiale réinventée mettant en vedette la princesse Tiana du film d’animation, princesse et la grenouille. Ceci, combiné au fait que Disney + a lancé une nouvelle série mettant en vedette la première princesse noire du studio, signifie Anika Noni Rose sera très occupée à reprendre son rôle de voix pour l’attraction et le spectacle.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela lui va très bien, car elle est fière de l’héritage de Tiana avec la communauté Disney et le monde en général. “Je pense que le véritable héritage [of Princess & The Frog] est la façon dont cela a changé la façon dont les enfants se regardent », a déclaré Anika HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT lors de notre entretien au concert Go Red for Women Red Dress Collection de l’American Heart Association. « Plus précisément, les jeunes filles brunes, et la façon dont leurs amis les accueillent et ce qu’elles pensent quand elles sont dans leur propre petite imagination. Cela a vraiment élargi cela et changé la façon dont les enfants peuvent se rapporter les uns aux autres, mais surtout, se rapportent à eux-mêmes. Magnifique.”

C’est son amour profond pour le personnage que tant de gens adorent qui la garde bouche bée sur les progrès réalisés sur les deux projets centrés sur Tiana. « Je ne peux rien vous dire sur la princesse Tiana et ses mouvements actuels. Tellement désolée », a-t-elle taquiné lorsque nous avons posé des questions sur le prochain spectacle et le changement de Splash Mountain en Tiana’s Bayou Adventure. Alors que la fermeture de l’attraction a attristé de nombreux fans, beaucoup d’autres sont ravis de l’opportunité qu’a prise Disney d’effacer l’histoire raciste du manège.

Splash Mountain a été conceptualisé à partir du film musical de 1946 Chanson du sud, que la société n’a mis à disposition sous aucune forme depuis plus de 35 ans. Lorsque le manège rouvrira fin 2024, Br’er Rabbit et d’autres personnages animatroniques de ce film auront disparu, remplacés par la princesse Tiana, Louis l’alligator et d’autres personnages bien-aimés, alors qu’ils se préparent pour leur toute première représentation de Mardi Gras. Espérons juste que les fans aient laissé suffisamment d’eau dans le toboggan pour qu’il reste fonctionnel… IYKYK !

Le concert Go Red for Women Red Dress Collection de l’American Heart Association revient à New York le 1er février au Lincoln Center pour sensibiliser le public aux maladies cardiovasculaires, la première cause de décès chez les femmes. “Il est important pour moi d’être ici car les femmes noires en particulier ont de graves problèmes de santé cardiaque”, a ajouté Anika. “On est très souvent sous-diagnostiqué et c’est important pour nous d’y penser pour en parler pour en être. Pour que nous puissions sauver nos propres vies avant que cela ne devienne quelque chose de grave.

Quant à la façon dont elle prend soin de sa propre santé cardiaque? “Je suis assez régulière avec le cardio”, dit-elle. « Je n’essaie pas de courir un marathon, mais je marche beaucoup. Et j’aime un vélo elliptique. Je ne mange pas beaucoup d’aliments frits, cependant. J’aime les frites francaises. Mais je suis juste très conscient de ce que je mets dans mon corps et j’essaie d’être cohérent.

