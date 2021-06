ANHEUSER-Busch, les fabricants de Budweiser, Stella Artois et Bon Viv aux États-Unis, est la dernière entreprise à participer à un programme d’incitation à la vaccination.

Les États se sont tournés vers tout, des cartes-cadeaux LL Bean aux tirages de loterie pour encourager les Américains à se faire vacciner.

Le siège social d’Anheuser-Busch, Inc. Crédit : Getty

Anheuser-Busch offre-t-il de la bière gratuite ?

Anheuser-Busch a annoncé qu’ils offriraient de la bière gratuite une fois que les États-Unis atteindraient l’objectif de 70% de vaccin du président Biden.

Une fois la barre des 70 % atteinte, les gens peuvent télécharger une photo d’eux-mêmes « dans leur endroit préféré pour prendre une bière » sur MyCooler.com/Beer.

Les 200 000 premières personnes âgées de 21 ans et plus recevront une « carte prépayée numérique de 5,00 $ » qui pourra être utilisée pour acheter un produit Anheuser-Busch.

Le cadeau exclura les résidents de la Californie, du Texas et de l’Alabama.

Anheuser-Busch sont les créateurs de Budweiser, Stella Artois et Bon Viv Crédit : Getty

Biden s’est fixé pour objectif d’atteindre la barre des 70% d’ici le 4 juillet.

Le président demande que juin soit le « mois d’action » pour faire vacciner les citoyens américains.

« Chez Anheuser-Busch, nous nous engageons à soutenir le rétablissement sûr et solide de notre nation et à pouvoir être à nouveau ensemble dans les lieux et avec les personnes qui nous ont tant manqué », a déclaré Michel Doukeris, PDG d’Anheuser-Busch, a déclaré dans un rapport.

« Nous sommes fiers d’intensifier à la fois les moments difficiles et les moments de grande célébration, et l’année dernière n’a pas été différente », a-t-il ajouté.

« Alors que nous envisageons des jours meilleurs avec un optimisme renouvelé, nous sommes fiers de travailler aux côtés de la Maison Blanche pour avoir un impact significatif pour notre pays, nos communautés et nos consommateurs. »

Bouteilles de Bud Light, Budweiser et Budweiser Select d’Anheuser-Busch Crédit : Getty

Quelles sont les autres incitations à la vaccination ?

En Géorgie, certains délinquants pourraient voir leurs peines réduites de moitié s’ils acceptaient de se faire vacciner contre le Covid dans une nouvelle politique choquante.

Cet incitatif sera offert aux personnes effectuant des travaux d’intérêt général dans le cadre de leur peine.

L’administrateur du tribunal du comté de Hall, Jason Stephenson, a déclaré que les juges pouvaient offrir jusqu’à 20 à 40 heures aux personnes qualifiées pour participer.

Stephenson a parlé du nouveau projet en disant: «De l’avis de notre juge, chaque coup dans le bras est un service à la communauté.

«Pour certains délinquants, il semble approprié de reconnaître que le temps et le coût impliqués et peut-être la mise en garde des enfants, le congé du travail, l’organisation du transport et le déplacement vers un site de vaccination – pas une mais deux fois. ‘ai fait en faisant cela. «

L’État du Maryland offre un énorme prix de 2 millions de dollars aux Américains qui se font vacciner contre le coronavirus.

Un résident de l’État gagnera 40 000 $ chaque jour dans le cadre d’un programme lancé par le gouverneur Larry Hogan et la Maryland Lottery.

Les Américains âgés de 18 ans et plus et ayant reçu un vaccin Covid dans l’État sont éligibles pour participer au programme.

À New York, le gouverneur Andrew Cuomo, 63 ans, a annoncé le programme pilote « Vax & Scratch » dans le but de faire vacciner davantage de personnes contre le coronavirus.

Quiconque se fait vacciner reçoit un billet de loterie de 20 $ pour la loterie Mega Multiplicateur de 5 millions de dollars.

Outre le premier prix important, il existe également un certain nombre de prix allant jusqu’à 20 $.

« Les chances de gagner quelque chose dans ce programme sont d’une sur neuf », a déclaré Cuomo, ajoutant que lorsque quelqu’un se fait vacciner, « tout le monde gagne ».