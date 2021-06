Anheuser-Busch offre des cadeaux pendant les vacances du 4 juillet

Vous vous souvenez de la promesse d’Anheuser-Busch de donner de la bière gratuite aux Américains si la Maison Blanche atteignait son objectif de 70 % d’adultes américains d’ici le 4 juillet ? Le brasseur tient parole, même si le pays n’a pas atteint cet objectif.

À partir du vendredi et jusqu’au lundi à 23 h 59 HE, les adultes de 21 ans et plus peuvent se rendre sur MyCooler.com/beer et télécharger une photo d’eux-mêmes dans leur endroit préféré pour prendre une bière (comme un bar ou un restaurant local, une cour ou un club de baseball). stade). Ils recevront un e-mail avec une carte-cadeau numérique d’une valeur de 5 $, le prix de détail moyen d’un produit Anheuser-Busch. Ils peuvent utiliser la carte pour réclamer une bière gratuite jusqu’au lundi.

Toujours dans le cadre de la célébration des progrès réalisés par les États-Unis en matière de vaccination, Budweiser a sorti une nouvelle vidéo « Go Fourth, America » ​​avec l’acteur Bill Pullman, qui reprend son rôle de président dans le film « Independence Day ». Pullman exhorte les Américains dans un discours comique à célébrer leur indépendance « pas des envahisseurs extraterrestres … (mais) de la séparation tout en étant enfermés, en faisant du pain et en ignorant l’hygiène de base ».

Dans le film numérique de deux minutes intitulé « Go Fourth, America », Pullman déclare que l’indépendance a « un nouveau sens pour nous tous aujourd’hui et que vous conduisiez un pick-up ou un hybride, vous vivez au cœur du pays ou sur la côte ou que vous prononciez c’est ‘Amérique’ ou ‘Murica.’ Nous sommes tous américains, rarement sur la même longueur d’onde, mais lisant le même livre, en vacances de toute façon. »

La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu’environ 65% des adultes américains avaient reçu au moins une injection de COVID-19 et 56% étaient complètement vaccinés. La Maison Blanche s’attend à ce que 70 % de tous les adultes américains aient au moins une injection d’ici quelques semaines.

La promotion de la bière gratuite d’Anheuser-Busch intervient alors que de nombreuses entreprises et services de santé des États continuent d’exhorter les Américains à se faire vacciner. Panera Bread offre des bagels gratuits du 2 au 4 juillet aux clients vaccinés. CVS Health et Kroger organisent tous deux un tirage au sort sur les vaccins jusqu’au 10 juillet.

Même si les États-Unis n’ont pas atteint l’objectif de 70 %, Anheuser-Busch a voulu reconnaître les progrès du pays autour de la fête de l’indépendance, a déclaré la société.

« Lorsque nous nous sommes associés à la Maison Blanche pour encourager les Américains à se faire vacciner, nous nous sommes réengagés à utiliser nos capacités uniques et notre profonde connexion avec les consommateurs pour diriger la reprise sûre et solide de notre pays et de notre économie », a déclaré Michel Doukeris, PDG d’Anheuser-Busch dans un communiqué. déclaration. Doukeris assumera le rôle de PDG mondial d’Anheuser-Busch InBev à compter du 1er juillet.

Budweiser offre également 10 000 $ pour aider certains à organiser des fêtes encore meilleures le 4 juillet. Pour participer, il suffit de répondre à l’une des publications sociales de Budweiser sur Twitter, Facebook et Instagram avec #GoFourthAmerica #Sweepstakes, suivez @BudweiserUSA et incluez leur identifiant Venmo, avant midi HE jeudi.

