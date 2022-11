Anheuser-Busch est le nouveau propriétaire de l’équipe de la Major League Pickleball.

Zane Navratil et Parris Todd de BLQK célèbrent un point lors d’un match de groupe de la Major League Pickleball contre le Florida Smash à Pickle & Chill le 15 octobre 2022 à Columbus, Ohio.

La Major League Pickleball a nommé son nouveau propriétaire d’équipe, et c’est une grande marque de bière.

La ligue sportive en croissance rapide a annoncé mardi que Anheuser-Busch achètera une équipe de Pickleball de la Ligue majeure. L’équipe commencera à jouer lors de la saison 2023.

Au cours des derniers mois, MLP a annoncé des dizaines d’investisseurs de haut niveau, dont les superstars de la NBA LeBron James et Kevin Durant et Tom Brady et Drew Brees de la renommée de la NFL. Anheuser-Busch est la première entreprise du Fortune 500 à acheter une équipe MLP.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais un représentant de la ligue a déclaré à CNBC que le taux en vigueur pour une équipe était dans les sept chiffres.

“Nous aimons l’accessibilité du pickleball et nous pensons que c’est une opportunité incroyable pour nous de gagner en pertinence et en enthousiasme pour nos marques”, a déclaré à CNBC Matt Davis, responsable du marketing et des partenariats sportifs d’Anheuser-Busch aux États-Unis.

L’année prochaine sera sa plus grande année à ce jour, a déclaré MLP. La ligue passe de 12 à 16 équipes, avec des événements doublant à six. Les prix et les paiements des joueurs dépasseront 2 millions de dollars, a-t-il déclaré.

Anheuser-Busch a déclaré qu’il serait impliqué dans tous les aspects de l’équipe, y compris le choix des joueurs lors des repêchages et la sélection des sponsors. Davis a déclaré qu’il espère mettre en place un directeur général et d’autres membres de l’équipe dans les jours à venir.

“Notre objectif sera de savoir comment créer une équipe convaincante et une culture et une identité d’équipe convaincantes qui résonneront auprès des fans? Je pense qu’à partir de là, nous rechercherons des partenaires stratégiques et des collaborations de parrainage avec d’autres équipes pour nous assurer que nous sommes faire des choses qui excitent constamment les fans”, a-t-il déclaré.

La Major League Pickleball considère également le partenariat comme une grande victoire.

“Anheuser-Busch est l’un des sponsors sportifs professionnels les plus influents aux États-Unis. Les faire rejoindre en tant que partenaire propriétaire est une opportunité incroyable pour la Major League Pickleball”, a déclaré Steve Kuhn, fondateur et PDG de MLP.

Le pickleball – un croisement entre le tennis, le badminton et le ping-pong – a gagné en popularité, de nombreuses personnes ayant choisi le sport pendant la pandémie comme un moyen sûr d’être social et actif à l’extérieur. En 2021, près de 5 millions de personnes ont pratiqué ce sport, selon la Sports & Fitness Industry Association.

Les recherches Google pour “pickleball” ont augmenté de 219% aux États-Unis au cours des cinq dernières années, selon le fabricant de paddle Selkirk.