Angus Cloud, star d’Euphoria, est mort à 25 ans – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Angus Cloud, un acteur montant surtout connu pour son rôle dans le drame HBO « Euphorie, » est décédé, a annoncé sa famille dans un communiqué à CNN lundi.

Il avait 25 ans.

« C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui. En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Notre seul réconfort est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas se battre seuls en silence », ont-ils écrit.

« Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde », a ajouté sa famille. « Nous demandons la confidentialité en ce moment car nous traitons toujours cette perte dévastatrice. »

Cloud « a été déterminé comme étant déjà décédé » lorsque les premiers intervenants du service d’incendie d’Oakland ont été dépêchés lundi vers 11 h 30 PT pour une urgence médicale, a déclaré Michael Hunt, un responsable de l’information publique du service d’incendie, à CNN.

La cause du décès n’a pas encore été déterminée.

Le département de police d’Oakland et le bureau du coroner du comté d’Alameda s’occupent de l’enquête, a déclaré Hunt. CNN a contacté leurs bureaux pour obtenir des commentaires.

Le rôle d’évasion de Cloud est venu en 2019 en tant que Fezco, un trafiquant de drogue doux qui se souciait profondément de Rue, joué par Zendaya, dans « Euphoria ».

« Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès d’Angus Cloud », a déclaré un porte-parole de HBO à CNN. « Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et Euphoria. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile. » (HBO, comme CNN, fait partie de Warner Bros. Discovery.)

Storm Reid, qui joue Gia Bennett dans « Euphoria », a publié lundi un hommage à Cloud sur son histoire Instagram, partageant un clip d’une scène pleine de rires entre Cloud et Maude Apatow de la série.

« Les larmes ne s’arrêtent tout simplement pas », Reid écrit.

Le natif d’Oakland a rappelé dans un entretien avec ID en mars, comment il a été découvert par un agent de casting dans les rues de Brooklyn.

« J’ai vraiment pensé que ça pouvait être une sorte d’arnaque », a-t-il dit en riant. « Ensuite, ils m’ont ramené et ils m’ont montré le rôle, et cela avait plus de sens. Parce que dans ma tête j’étais genre, ils m’ont arrêté parce que j’ai l’air de pouvoir être une star ? Ensuite, je me dis, non, c’est parce que j’ai l’air de pouvoir être un trafiquant de drogue.

Lorsque « Euphoria » a décollé, Cloud a déclaré qu’il était surpris par son propre succès.

« La différence entre moi et tous ceux qui sont célèbres, c’est qu’ils essayaient de devenir célèbres, pour la plupart », a-t-il déclaré à la publication. « Ils travaillaient dur et ils se disaient: » Je vais arriver au sommet « . Pour moi, c’était juste une trop belle opportunité pour dire non. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. »

Alors que la voix distincte et graveleuse de Cloud à l’écran et à l’extérieur donnait à beaucoup l’impression qu’il jouait lui-même dans « Euphoria », il a résisté aux comparaisons avec son personnage Fez.

« Cela me dérange », a déclaré Cloud Variété dans une interview l’année dernière, « quand les gens disent : ‘Ça doit être si facile ! Vous devez entrer et être vous-même. Je suis comme, ‘Pourquoi n’irais-tu pas faire ça?’ Ce n’est pas aussi simple. J’ai beaucoup apporté au personnage. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Ça n’a rien à voir avec moi.

Dans la même interview, il a parlé de plusieurs projets à venir et de nouveaux rôles qu’il était ravi d’assumer.

Cloud est crédité d’apparaître dans un thriller sans titre d’Universal Pictures, qui annoncé en mai qu’il devait rejoindre le casting aux côtés de Katheryn Newton, Dan Stevens et Melissa Barrera. Il joue également aux côtés de Pedro Pascal dans le drame d’Oakland « Freaky Tales », dont la production s’est terminée en janvier.

Ne recherchant pas la célébrité, Cloud a exprimé une attitude de laisser-faire à propos de son succès à Hollywood et de sa satisfaction à l’idée de retourner un jour dans sa Californie du Nord natale.

« Oakland est là où mon cœur est », a-t-il déclaré à iD. « C’est juste un bel endroit où être. »

