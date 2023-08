Angus Cloud, star de « Euphoria », est mort à 25 ans

Angus Cloud, l’acteur qui a joué le rôle du trafiquant de drogue Fezco « Fez » O’Neill dans la série HBO « Euphoria », est décédé. Il avait 25 ans.

La publiciste de Cloud, Cait Bailey, a déclaré que Cloud était décédé lundi dans sa maison familiale à Oakland, en Californie. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Dans un communiqué, la famille de Cloud a dit au revoir à « un artiste, un ami, un frère et un fils ».

« La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte », a déclaré la famille. « Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas se battre seuls en silence.

« Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde », a ajouté sa famille.

Cloud n’avait pas joué avant d’être choisi pour « Euphoria ». Il se promenait dans la rue à New York lorsque la dépistrice de casting Eléonore Hendricks l’a remarqué. Cloud a d’abord résisté, soupçonnant une arnaque. Ensuite, la directrice de casting Jennifer Venditti l’a rencontré et le créateur de la série Sam Levinson a finalement fait de lui une co-vedette de la série aux côtés de Zendaya pour ses deux premières saisons.

Pour certains, Cloud semblait si naturel que Fez qu’ils soupçonnaient qu’il était identique au personnage – une notion contre laquelle Cloud a repoussé.

« Ça me dérange quand les gens disent : ‘Ça doit être si facile ! Vous devez entrer et être vous-même. Je suis comme, ‘Pourquoi n’irais-tu pas faire ça?’ Ce n’est pas si simple », a déclaré Cloud à Variety. « J’ai beaucoup apporté au personnage. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Ça n’a rien à voir avec moi.

Le rôle a fait de Cloud la vedette de l’une des émissions les plus animées de la télévision. Il a récemment été choisi pour co-vedette dans « Scream 6 ».

« Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès d’Angus Cloud », a déclaré HBO dans un communiqué. « Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et ‘Euphoria’. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile. »

