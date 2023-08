Angus Cloud n’a pas laissé de note de suicide et est probablement mort comme Mac Miller – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Nuage Angus n’aurait pas laissé de note de suicide lorsqu’il est décédé subitement à 25 ans le 31 juillet. , selon un nouveau rapport de TMZ. Les résultats toxicologiques de l’autopsie d’Angus sont toujours en attente.

Quand Angus est mort, l’audio de l’appel du 911 que sa mère Lisa Nuage a indiqué qu’elle pensait qu’il avait peut-être souffert d’une « surdose possible ». Lorsque la famille a annoncé son décès, certaines personnes ont cru que le Euphorie star est peut-être morte par suicide. « C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui. En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards », ont-ils déclaré. « La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Notre seul réconfort est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas se battre seuls en silence.

Après le décès d’Angus, Lisa s’est rendue sur les réseaux sociaux pour déclarer qu’Angus n’était pas mort par suicide. « Je veux aussi que vous sachiez que même si mon fils était profondément chagriné par la mort prématurée de son père d’un mésothéliome, son dernier jour a été joyeux », a-t-elle écrit sur Facebook, selon Date limite. « Les publications sur les réseaux sociaux ont suggéré que sa mort était intentionnelle. Je veux que vous sachiez que ce n’est pas le cas.

Les circonstances de la mort d’Angus semblent similaires à celle du rappeur Mac Miller décédé d’une surdose accidentelle à 26 ans en 2018. Natation selon Nouvelles NBC.

Avant la mort d’Angus, il y avait eu des rumeurs et des fans qui voulaient voir Angus jouer Mac dans un biopic sur le défunt rappeur, mais quand le Euphorie star a été interrogé à ce sujet, il a dit qu’il n’avait pas l’intention de jouer le rôle tout en parlant à Étalk en 2022. « Je ne pense pas que je serais prêt à assumer la vie et l’héritage de quelqu’un et à essayer de rejouer ça, tu sais? » il a dit. « Cet homme est une légende et il va le rester. Puisse-t-il reposer en paix, tu me sens ?

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide maintenant, appelez ou envoyez un SMS au 988 ou discutez 988lifeline.org.