La famille de l’acteur d’EUPHORIA Angus Cloud a annoncé qu’il était décédé subitement à l’âge de 25 ans.

La star a récemment fait face à une perte déchirante.

La famille de Cloud a révélé qu’il était décédé dans la maison de sa famille à Oakland, en Californie, selon TMZ.

La déclaration de sa famille a commencé : « C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un être humain incroyable aujourd’hui. En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards.

« La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Notre seul réconfort est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas se battre seuls en silence.

Ils ont conclu : « Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde. Nous demandons la confidentialité en ce moment car nous traitons toujours cette perte dévastatrice. »

Sa famille n’a révélé aucun détail sur la nature spécifique de la mort de Cloud, mais la police d’Oakland a déclaré à TMZ avoir répondu à un appel au 911 vers 11h30 de la mère de Cloud, Lisa, signalant une « surdose possible ».

Une source proche de la famille de Cloud a déclaré à TMZ que Cloud avait lutté contre des pensées suicidaires après son retour d’Irlande pour les funérailles de son père.

Le US Sun peut confirmer que son père, Conor Hickey, est décédé en mai et a été honoré par ses coéquipiers de rugby dans un hommage émouvant.

La déclaration de la famille faisait allusion aux difficultés rencontrées pour faire face à la mort de son père.

Cloud, cependant, n’a pas dit grand-chose sur le décès de son père sur les réseaux sociaux.

Le 14 juillet, il a partagé une photo de son défunt père portant un survêtement rouge tout en sortant un petit doigt.

Il a simplement légendé le message: « Miss u breh. »

On ne sait pas comment son père est mort.

La nécrologie d’un club de rugby auquel il était associé révèle seulement qu’il est décédé « après une courte maladie ».

Le US Sun peut également révéler que Cloud a été vu pour la dernière fois en public lors d’une soirée de lancement du premier album de MacArthur Maze, un groupe de rap basé dans la région de Bay, vendredi.

Des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux montrent la star souriant à la caméra tout en portant des lunettes et une casquette sur un bandana.

Il était entouré d’amis lors de l’événement.

Dans une vidéo en particulier, il était près de la caméra et semblait parler, mais il ne pouvait pas être entendu par la musique.

ENVOYER DE L’AMOUR

Le membre du groupe D.Bledsoe a déclaré au US Sun : « Son bon ami, Josh, est notre photographe et nous a mis en relation.

« Nous venons de nous rencontrer en personne vendredi dernier lors de la célébration de la sortie de notre disque. Il voulait réaliser un clip vidéo pour nous.

À la suite de la mort de Cloud, les condoléances ont afflué de tous les coins d’Internet.

Le compte Twitter d’Euphoria de HBO a partagé une photo de la star avec une déclaration émouvante sur son décès.

« Nous sommes incroyablement attristés d’apprendre le décès d’Angus Cloud », a commencé le tweet.

« Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et Euphoria. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile. »

Le créateur d’Euphoria, Sam Levinson, a publié sa propre déclaration à Deadline sur la mort de Cloud.

« Il n’y avait personne comme Angus. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt », a-t-il déclaré.

« Il a également lutté, comme beaucoup d’entre nous, contre la dépendance et la dépression. J’espère qu’il savait combien de cœurs il a touchés. Je l’ai aimé. Je vais toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille.

Les fans ont également afflué sur les réseaux sociaux pour partager leurs propres mots aimables pour la star décédée.

L’un d’eux a écrit: « NOOOOOON PAS ANGUS CLOUD. »

Un autre a tweeté : « Puisse Angus Cloud reposer en paix !! »

Chloe Bailey a tweeté: « wow angus cloud est parti trop tôt .. repose en paix ange. »

Un autre fan a écrit: « Ce n’est tout simplement pas juste, Angus Cloud devrait toujours être avec nous en ce moment. »

Quelqu’un d’autre a tweeté: « C’est la chose la plus déchirante qui soit. Un vrai talent s’est perdu. Angus Cloud vous restera TOUJOURS dans les mémoires, c’est vraiment la pire des nouvelles. Notre fezco toujours.

TOUT SUR ANGUS

Cloud est devenu célèbre pour son rôle de Fezco dans Euphoria de HBO.

Le spectacle a été nominé pour un prix Emmy.

Cloud a été un personnage principal de la série pendant deux saisons.

En plus d’apparaître dans cette émission, il a décroché des rôles dans des films comme North Hollywood, sorti en 2021, et The Line, sorti en 2023.

Il a récemment été choisi pour un nouveau film d’horreur des réalisateurs de Scream 6, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet.

Cloud devait jouer aux côtés de Melissa Berrera dans ce film.

En plus de ses crédits de film, Cloud est apparu dans plusieurs vidéoclips.

Il a été choisi par Noah Cyrus, Juice WRLD et Becky G.

LES LUTTES D’ANGUS

Cloud s’est confié à Variety sur le fait de survivre à une expérience de mort imminente.

Il a révélé dans l’interview qu’il était tombé dans une fosse de construction alors qu’il marchait la nuit à l’âge de 15 ans.

Il se souvient : « Je me suis réveillé 12 heures plus tard en bas.

« J’étais piégé. »

Il est finalement sorti de la fosse et a pris un bus pour se rendre chez sa mère.

Cloud a déclaré à Variety: « C’était très difficile de sortir.

« Parce que mon crâne était cassé, mais pas ma peau, donc tout le saignement était interne, pressant contre mon cerveau. »

Il a dit qu’il voulait simplement rentrer chez lui et se reposer, mais sa mère ne l’a pas laissé faire, ce qui lui a finalement sauvé la vie.

« Je serais mort », dit-il. « Elle m’a donné de l’eau et j’ai commencé à vomir des bouchées de sang rouge cramoisi. C’était fou. Alors ma maman m’a emmené à l’hôpital pour enfants, et ils m’ont sauvé la vie. C’est de ça que vient la cicatrice. Ils m’ont ouvert la tête, ils ont mis des vis et une plaque là où j’ai cassé mon talent et – merde, m’a scellé, et c’était tout.

En avril 2023, l’ancien manager de Cloud l’a fustigé sur les réseaux sociaux, l’accusant de lutter contre la dépendance, comme le rapportait Page Six à l’époque.

Diomi Cordero a partagé un long fil Twitter dans lequel il a décrit sa supposée relation de travail avec Cloud, qui, selon lui, a commencé lorsque le couple s’est rencontré dans une clinique de réadaptation.

Cordero a déclaré dans ses tweets qu’il travaillait le « quart de cimetière » en tant que « technicien en santé mentale » tout en poursuivant son rêve de devenir un gestionnaire de talents indépendant.

À peine deux semaines après le début de son mandat là-bas, il a rencontré Cloud – apparemment un patient à l’époque.

Le couple se serait rapproché et aurait commencé à travailler ensemble en avril 2021, selon le récit de Cordero.

Il a affirmé dans ses tweets que les affaires de Cloud étaient loin d’être en ordre et il l’a embauché un publiciste et de nouveaux « agents d’acteur et de mode ».

Ils l’ont aidé à « acquérir une assurance maladie » et plus encore.

Cordero a tweeté : « Cette intervention a permis à Angus de reprendre le contrôle de sa vie personnelle et professionnelle. »

Il a également allégué que ce n’était pas seulement la vie professionnelle de Cloud qui était en désordre à son arrivée, mais aussi sa vie privée.

Il a affirmé que les affaires personnelles de l’acteur étaient dans un « état de désarroi ».

Cordero a allégué que Cloud allait bien pendant un certain temps, malgré le fait qu’il était entouré d’amis qui, selon lui, mettaient en péril l’apparente sobriété de l’acteur.

Dans un tweet, il a écrit : « Leur comportement imprudent et leur manque de considération pour le rétablissement d’Angus ont constitué un obstacle important à sa progression, contribuant finalement à sa rechute. »

Cloud n’a pas parlé publiquement de luttes contre la dépendance ou de sobriété, et il n’a pas non plus répondu aux affirmations de Cordero.

Tu n’es pas seul Le SUICIDE est la 10e cause de décès aux États-Unis, selon le rapport sur les principales causes de décès des Centers for Disease Control and Prevention de 2018. Il y a eu « plus de deux fois et demie plus de suicides » aux États-Unis qu’il n’y a eu d’homicides, selon le rapport. Pour les personnes âgées de 10 à 34 ans, le suicide était la « deuxième cause de décès » et la quatrième pour les personnes âgées de 35 à 54 ans. Le suicide est un problème de santé vital aux États-Unis. Il touche tous les sexes, toutes les races et tous les âges. C’est pourquoi The-Sun.com a lancé la campagne You’re Not Alone. La campagne invite les lecteurs à discuter de leurs problèmes de santé mentale avec leur famille, leurs amis et les professionnels de la santé. Nous pouvons tous intervenir pour aider d’autres personnes qui souffrent et aider à sauver des vies. Si vous avez du mal à faire face, vous n’êtes pas seul. Il existe de nombreux programmes gratuits et confidentiels aux États-Unis visant à aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale, ces organismes sont là pour vous aider : Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide, www.suicidepreventionlifeline.org, 1-800-273-TALK

Crisis Text Line, www.crisistextline.org, SMS HOME au 741741

Ligne directe de crise des vétérans, www.veteranscrisisline.net, 1-800-273-8255

Projet Trevor, www.thetrevorproject.org, 1-866-488-7386

Getty

Une semaine avant sa mort, Cloud a enterré son père[/caption] Getty

Cloud était surtout connu pour son rôle dans Euphoria de HBO, aux côtés de Zendaya[/caption] Getty

Aucune cause officielle de décès n’a été révélée pour Cloud pour le moment[/caption]