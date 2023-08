Angus Cloud est décédé une semaine après avoir enterré son père

La famille d’un acteur bien-aimé confirme sa mort et partage des détails sur la tragédie.

Nuage Angus25 ans, est décédé.

La nouvelle a été rapportée par TMZ qui note qu’il est décédé au domicile de sa famille à Oakland, une semaine seulement après avoir couché son père, qu’il considérait comme son meilleur ami, pour se reposer.

« C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui », a déclaré la famille via un communiqué. « En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. »