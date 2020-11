Angry Trump promet un rassemblement dans l’État du champ de bataille de Géorgie

Revue nationale

Obama affirme que les Latinos évangéliques n’ont pas tenu compte du racisme de Trump en raison de leurs opinions sur “ l’avortement ” et le “ mariage gay ”

L’ancien président Obama a affirmé mercredi que les électeurs latinos évangéliques avaient choisi le président Trump plutôt que Joe Biden parce que Trump soutenait leurs opinions sur l’avortement et le mariage gay.Bien que Trump ait perdu les élections de 2020, il a obtenu le soutien des électeurs latino-américains selon les sondages de sortie et les données de vote grandes populations hispaniques. Par exemple, dans 93% des Hispaniques du comté de Zapata au Texas, Trump a gagné par six points de pourcentage tandis qu’Hillary Clinton a emporté le comté de 33 points de pourcentage en 2016. “Les gens ont été surpris par beaucoup de gens hispaniques qui ont voté pour Trump”, a commenté Obama. sur le podcast The Breakfast Club. “Mais il y a beaucoup d’Hispaniques évangéliques.” [that] il soutient leur point de vue sur le mariage gay ou l’avortement. “(Les” cages “auxquelles Obama se réfère ont en fait été construites pendant son administration, comme des enceintes à mailles de chaîne destinées à héberger temporairement les immigrants illégaux dans les installations frontalières.) Giancarlo Sopo, directeur de la campagne Trump “Notre publicité et nos communications hispaniques se sont largement concentrées sur les questions économiques, la sécurité publique, l’Amérique latine et le socialisme”, a écrit Sopo dans un e-mail à National Review. “Nous n’avons jamais diffusé une seule annonce qui ont même mentionné le mariage homosexuel, et bien que nos substituts aient abordé l’avortement dans les apparitions dans les médias, notre seule publicité sur le sujet se limitait à un modeste achat de radio au Nouveau-Mexique. “Selon Sopo, qui a participé à la production de publicités de campagne en espagnol, la campagne a mis l’accent sur différents sujets de sensibilisation à divers groupes latinos.” Dans des États comme le Texas et l’Arizona, où les Latinos sont majoritairement américano-mexicains, la frontière forte du président Les politiques et mesures de lutte contre la pauvreté étaient très populaires “, a déclaré Sopo.” Pendant ce temps, la loi et l’ordre étaient une priorité absolue pour les électeurs des régions comptant de grandes communautés portoricaines, comme Orlando et Philadelphie. “Pendant ce temps, les Américains cubains et vénézuéliens ont largement cité les tendances “socialistes” de certains démocrates progressistes pour expliquer leur soutien à Trump. Trump a soutenu le droit à l’avortement avant la campagne de 2016, mais a pivoté vers le mouvement pro-vie et a courtisé le soutien d’organisations pro-vie. La campagne Trump n’a pas parlé sur les droits du mariage pendant les élections. Le sénateur Josh Hawley (R., Mo.), a critiqué les commentaires d’Obama comme “condescendants”.> Ah oui, ces évangéliques hispaniques als. Donc en arrière. S’accrochant à leurs armes et à leur religion, pourrait-on dire. Barack Obama est toujours le libéral d’entreprise le plus condescendant d’Amérique , vous pourriez dire », a écrit Hawley sur Twitter. “Barack Obama reste le libéral corporatif le plus condescendant d’Amérique.”