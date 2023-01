Angry Salman Khan claque Shalin Bhanot, dit “Je sais pour toi et ton ex-femme”

Dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors TV sur Instagram, on peut voir Salman Khan scolariser Shalin Bhanot pour sa remarque “ladko se chipakti hai” pour Tina Datta. Alors que Shalin Bhanot peut défendre son commentaire sur Weekend Ka Vaar.

Lorsque Salman Khan a demandé à Shalin : “Ek se ek nikli toh dusre ke paas chipki (vous quittez une personne et vous vous rapprochez d’une autre)”, quel type de langage est-ce ?” Shalin a répondu, “une ligne”, à laquelle Salman dit, “C’est cette ligne seulement.” Shalin a alors dit : “Elle parle de mon ex-femme, ce qui est bien. Compte tenu de ma réputation, que voulez-vous que je fasse ?”





Après cela, Salman Khan s’est mis en colère et a dit: “Je sais beaucoup de choses sur vous et votre ex-femme. Je n’en parle pas ici.” Les internautes ont réagi à la promo, l’un d’eux a écrit : « Bechara shalin jb dekho salman ji class lga dete h esk ». Le deuxième a dit: “Épisode de Kal pura shalin pe gaya aaj ka bhi lagta hai bigg boss ke ghar pe tina shalin Ou priyanka ke alawa koi nhi hai.” Le troisième a dit, “Shalin inspiré par bhoola dans golmaal 3.”

Le quatrième a dit: “Shalin ko nikalo bigg boss iska behavior kitna bekar hai bigg boss se kasie baat kar raha tha kal.” Le cinquième a dit: “Tina ab kyo etni overacing krri h bolne se pehle sochna chahiye game ke liye kuch bi.”

Pour les non-initiés, Shalin Bhanot, dans le dernier épisode, a subi une crise d’angoisse alors qu’il se sentait seul. Plus tard, il s’est disputé avec Bigg Boss lorsqu’il a été appelé dans la salle des confessions. Tout a commencé lorsque Shalin a demandé à Bigg Boss de ne pas diffuser sa conversation avec lui car il voulait parler de tout son cœur. Mais Bigg Boss a dit que c’était impossible et lui a dit qu’il trouverait un thérapeute/psychiatre pour lui s’il avait des problèmes de santé mentale.

Les internautes ont réagi à tout l’incident et ont critiqué Bigg Boss pour avoir été grossier avec Shalin Bhanot. Ils se sont tournés vers Twitter et ont critiqué les créateurs pour ne pas avoir fait preuve d'”humanité” lorsque Shalin avait besoin d’eux. Le premier a dit: “C’est tellement dommage quand quelqu’un traverse la dépression ou l’anxiété, au lieu de comprendre… les gens se moquent Nous disons simplement, parlez-nous, nous sommes là pour vous tous, bt yahan banda samne se bolta aa raha hai parle-moi aur koi sun salut nhi raha #ShalinBhanot (il dit lui-même qu’il veut parler mais personne ne l’écoute).

C’est tellement dommage quand quelqu’un traverse la dépression ou l’anxiété, au lieu de comprendre… les gens se moquent

Nous disons juste, parlez-nous, nous sommes là pour vous tous, bt yahan banda samne se bolta aa raha hai parle-moi aur koi sun salut nhi raha #ShalinBhanot — 21 janvier 2023

Les gens se suicident lorsqu’ils sont laissés seuls. Shiv et Stan l’ignorent. Sumbul ne parlera pas. Tina et Priyanka se moquent de lui. Et le monde entier le traite de faux. Les problèmes mentaux sont réels #ShalinBhanot pic.twitter.com/RXXwrxP1mK—N 21 janvier 2023

Aie pitié de Shalin. Personne ne lui parle et il n’a fait de mal à personne. Les problèmes mentaux sont réels #ShalinBhanot— Noël 21 janvier 2023

Il n’y a pas de contenu keh ra h mais il n’y a pas d’espace ka naam bhi #ShalinBhanot bigboss exposé likha tha — (Pratik_ki_army2) ( 21 janvier 2023

Le second a dit : « mere liya to aj wo jit gya bnda. trophée mile na mile n’a pas d’importance. (Shalin a gagné le spectacle pour moi, peu importe s’il obtient le trophée maintenant.). » Le troisième a dit : « Aie pitié de Shalin. Personne ne lui parle et il n’a fait de mal à personne. Les problèmes mentaux sont réels #ShalinBhanot.

simple liya à aj wo jit gya bnda. trophée mile na mile n’a pas d’importance. Jitna wo seh rha hna itna koi nhi seh skta. plateau p mandli ko sb dena h to dedo lekin bb16 shalin k name se yad rkha jayega. wo kisika copie nhi h sb usko copie krenge.#ShalinBhanot— 21 janvier 2023

Le quatrième a déclaré: “Parce que les créateurs de Bigg Boss n’ont pas d’humanité, comme l’indique correctement # ShalinBhanot # bb16 # BiggBoss16, honte à ces créateurs qui ne laissent aucune chance d’apporter les problèmes personnels des candidats dans la série, puis de dire aux candidats de ne pas parler de choses extérieures. Le cinquième a déclaré: «Je suis en fait inquiet pour #ShalinBhanot. Il n’avait pas l’air bien. BB devrait le laisser partir et arrêter de compromettre sa santé mentale.