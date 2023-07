« Angry Joe » Biden sujet à des explosions de grossièretés – médias

Derrière des portes closes, le président américain est connu pour avoir insulté verbalement ses sous-fifres, a rapporté Axios

Le président Joe Biden présente une image calme et bienveillante en public, mais s’en prend à ses subordonnés en privé, a rapporté Axios lundi. Des assistants seniors aux collaborateurs subalternes, « personne n’est en sécurité, » a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Le tempérament de Biden est si notoire, a affirmé Axios, que certains assistants essaient activement d’éviter de le rencontrer. Parmi les phrases de choix lancées par Biden figurent « Bon Dieu, comment diable tu ne sais pas ça ? ! » « Ne me baise pas avec les taureaux ! » et « Sortez le f ** k d’ici! » ont déclaré les responsables actuels et anciens.

Certaines des sources d’Axios étaient sur la défensive du président, arguant qu’il grille férocement ses assistants afin de s’assurer qu’ils lui fournissent des informations exactes, un processus qu’ils auraient qualifié de « casser la gueule » ou « souche le mannequin.

D’autres ont dit qu’il n’aborde verbalement que ceux de son entourage qu’il respecte. « Je saurai que nous avons une très bonne relation de confiance quand tu me crieras dessus la première fois, » l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a dit un jour à Biden, selon l’auteur et biographe de Biden, Chris Whipple.

Cependant, Jeff Connaughton, qui a travaillé comme assistant de Biden pendant son séjour au Sénat américain, a décrit Biden comme un « Autocrate égoïste… déterminé à gérer son personnel par la peur. »

Axios a cité un extrait d’un livre de 2012 de Connaughton, dans lequel il se souvient avoir travaillé sur la campagne présidentielle de courte durée de Biden en 2008. Lorsqu’un membre du personnel de 23 ans est monté dans la voiture de Biden pour rappeler au sénateur de l’époque de « faire des appels de collecte de fonds, » Biden a apparemment riposté « Sortez le f ** k de la voiture. »

La campagne 2020 de Biden a fait un usage répété du mot « décence, » et Biden s’est présenté en public comme une figure modérée et à la voix douce. Désigné par les supporters comme par les opposants comme « Oncle Joe » ou « Grand-père Joe », Biden a néanmoins laissé son tempérament déborder à de nombreuses reprises pendant la campagne électorale et au bureau.

Biden a notamment critiqué un électeur de l’Iowa fin 2019, appelant l’homme « graisse, » et « un putain de menteur » avant d’appeler une électrice un « Soldat poney allongé à tête de chien » au début de 2020. Interrogé sur l’inflation par le journaliste de Fox News Steve Doocy au début de l’année dernière, Biden a qualifié Doocy de « imbécile de fils de pute » sous son souffle.

Les critiques de Biden affirment depuis longtemps que le président souffre de troubles cognitifs et peut-être de démence. Les explosions de Biden – comme ses attaques contre un journaliste de CBS News qui lui ont demandé s’il avait passé un test cognitif en 2020 – sont « si typique des personnes aux premiers stades du déclin », l’ancien secrétaire au logement et au développement urbain et neurochirurgien Ben Carson a fait remarquer l’année dernière.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a été plus direct dans son évaluation de la santé mentale de Biden, décrivant le dirigeant américain comme un « vieille souche pourrie et démente » Et un « vieil homme malade et misérable » dans une série de tweets récents.