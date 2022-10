Angry Jaya Bachchan s’en prend aux fans pour avoir cliqué sur des selfies avec Abhishek Bachchan au temple de Bhopal : “Sharam nahi aati aap logo ko ?”

A présent, tout le monde sait que Jaya Bachchan n’aime pas être cliqué au hasard. Elle a maintes et maintes fois réprimandé ses fans et les paparazzis pour avoir cliqué sur ses photos sans sa permission. Récemment, Jaya et son fils Abhishek Bachchan ont visité le célèbre temple Kali Bari à Bhopal. Ils ont été assaillis par leurs fans qui ont commencé à cliquer sur des selfies avec eux, ce qui a beaucoup irrité Jaya.

Dans une vidéo partagée par un utilisateur de Twitter, on peut voir Jaya et Abhishek se frayer un chemin à travers une mer de foule au temple de Bhopal. Jaya et Abhishek peuvent être vus avec leur masque. Alors qu’Abhishek obligeait les fans à prendre des selfies, Jaya n’était pas d’humeur à tolérer un tel comportement.

Jaya s’en est pris aux fans qui ont continué à cliquer sur les selfies même après leur avoir dit de ne pas le faire. Elle a perdu son sang-froid et a crié : « Kya kar rahe hain ? Mana kiya, thoda to lihaj kariye. Bhopal ke logon mein kuch to lihaj hoga ?

Alors que Jaya marchait quelques pas en avant, Abhishek a continué à cliquer sur des selfies avec ses fans alors qu’ils avançaient. Mais Jaya n’aimait pas du tout ça. Elle a de nouveau crié aux fans : “Aap logo toh chod dijiye na ? Kya kar rahe hain aap log ? Sharam nahin aati aap logon ko ?”

Regardez Jaya Bachchan gronder les fans au temple de Bhopal ici :

Les fans des écoles de Jaya Bachchan essaient de cliquer sur des selfies avec @juniorbachchan au temple de Kali Bari à #Bhopal Mais jaya est toujours en colère contre les fans .. pourquoi@SrBachchan j..@ianuragthakur @Anurag_Office @mybmc @filmindependant @MumbaiCityFC pic.twitter.com/hQE3rh7MBf Gajendra Singh Chouhan (GaJJu) (@GajjuChouhan91) 5 octobre 2022

Il y a eu plusieurs incidents dans le passé où Jaya Bachchan a brutalement contrecarré ses fans et les photographes pour avoir cliqué sur ses photos. Récemment, Kajol a demandé à Jaya de retirer son masque pour cliquer sur les images lorsque cette dernière a visité un puja pandal à Juhu.