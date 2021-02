Angry Dunk claque "horrible" Mason après avoir refusé la controverse sur les buts de Brighton

L’arrière central de Brighton, Lewis Dunk, a critiqué l’arbitre Lee Mason après s’être vu refuser un but d’égalisation lors de la défaite 1-0 de son équipe contre West Brom.

Après avoir concédé un but précoce, les Seagulls ont remporté un coup franc juste à l’extérieur de la surface, et Dunk a demandé à Mason s’il pouvait le prendre rapidement.

Mason s’est éloigné du ballon et a semblé indiquer à Dunk d’aller de l’avant en sifflant.

Cependant, il a soufflé à nouveau juste avant que l’effort de Dunk ne touche le fond du filet, changeant d’avis et refusant le but.

Après avoir changé d’avis une fois de plus et laissé l’objectif de se maintenir, la décision est allée au VAR, et finalement elle a été définitivement exclue au milieu de scènes ridicules.

Parler à Sky Sports à plein temps, Dunk était visiblement furieux et ne pouvait cacher sa colère face à la conduite de Mason.

«C’est embarrassant», ragea-t-il. « C’est une décision horrible. J’ai dit à l’arbitre ‘puis-je le prendre?’, Il a sifflé et je l’ai pris.

« Juste parce que vous avez tellement de pression du banc et des joueurs, vous ne pouvez pas refuser le but. VAR ne sait pas ce qu’il a dit. »