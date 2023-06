Angleterre Women’s Lotte Wubben-Moy: Il y a plus de changement à venir après la victoire des Lioness à l’Euro | Nouvelles du football

Marchant sur le terrain en béton sur lequel elle a passé des heures à jouer dans son enfance, la défenseuse anglaise Lotte Wubben-Moy résiste à l’envie de devenir nostalgique.

Au lieu de cela, elle espère utiliser l’espace pour inspirer les autres en plâtrant la cage métallique environnante avec des images de femmes de tous les jours faisant du sport.

« On y pense, on en parle, puis on fournit les actions qui auront réellement un impact », a déclaré Wubben-Moy en exclusivité. Sports du ciel.

« Même juste à Londres, je suis l’une des seules Londoniennes de l’équipe des Lionnes. Cela signifie beaucoup d’être ici à Bow, et vous voyez les photos ici aujourd’hui et c’est normal et cela peut remonter le moral des jeunes filles qui passent.

« Ce n’est pas difficile de voir qu’il y a un manque de diversité dans l’équipe des Lionnes. Cela ne reflète pas Londres, cela ne reflète pas la démographie du pays dans son ensemble.

« Ce n’est pas seulement regarder sur le terrain de l’équipe qui est alignée. C’est regarder dans les salles de réunion, les salles de dépistage, le personnel d’entraîneurs où vous ne voyez pas le reflet de la société à Londres ou en Angleterre.

« Nous devons faire un meilleur travail pour refléter la société dans son ensemble et je sais qu’il y a plus de changements à venir. »

On demande plus que la plupart aux footballeurs de montrer leur conscience sociale et Wubben-Moy le fait fièrement.

En plus d’être un ardent défenseur d’une plus grande diversité dans le jeu, le joueur d’Arsenal a ouvert la voie en s’attaquant au problème de l’accès au sport pour les filles dans les écoles.

C’était un voyage qui a commencé dans le bus de l’équipe d’Angleterre lors de leurs célébrations de l’Euro lorsque Wubben-Moy a demandé comment les joueurs pouvaient construire un héritage qui ferait une réelle différence.

Les lionnes Leah Williamson et Wubben-Moy ont annoncé que les filles bénéficieront d’un accès égal à tous les sports scolaires dans le cadre d’un ensemble de mesures dévoilées par le gouvernement



Elle a pris fin lorsque le gouvernement a accepté de garantir l’égalité d’accès au sport pour les filles dans les écoles, après des mois de réunions avec le Premier ministre et d’autres membres du cabinet.

« Au moment de l’Euro, 63 % des filles iraient à l’école et pourraient jouer au football, ce qui signifie qu’il y a un pourcentage énorme qui ne peut pas jouer comme leurs homologues masculins », a-t-elle déclaré.

« Ce n’est qu’un exemple de la façon dont, au niveau local, nous devons apporter des changements. Ce n’est que le début, il reste encore beaucoup de travail à faire. C’est de cela qu’il s’agit ces prochains mois, enfin ces prochaines années.

Image:

La forme de Wubben-Moy pour Arsenal lui a valu une convocation dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde





« Nous devons poursuivre les conversations, maintenir la pression et je sais que l’Ofsted aidera beaucoup pour s’assurer que le gouvernement consacre ses ressources au travail qu’il a accepté de faire pour nous. »

Wubben-Moy a eu 12 mois sauvages. Gagner l’Euro, une campagne WSL âprement disputée et une défaite en demi-finale de la Ligue des champions devant un Emirates à guichets fermés l’ont aidée à obtenir une convocation pour la Coupe du monde.

Mais cela a également été une année qui a consisté à faire pression sur le Premier ministre sous les yeux du monde.

« Je ne suis pas une politicienne. Ce n’est pas à propos de moi, ça n’a jamais été à propos de moi et je sais que de nombreuses conversations ont eu lieu dans les médias sur le fait que j’en étais le catalyseur », a-t-elle expliqué.

« Il faut une idée, mais il faut aussi la mettre en œuvre et il y a beaucoup de gens qui ont contribué à cela.

« Leah Williamson, le reste des Lionnes, elles ont toutes dû surmonter des obstacles quand elles grandissaient et elles ne voulaient pas que ces mêmes obstacles soient en place pour les jeunes filles. »

Wubben-Moy a également pris le temps d’être ambassadrice de la campagne #MoveYouSkin de Gillette Venus afin qu’elle puisse mettre en avant une autre cause qui lui tient à cœur.

« Nous parlons de ces obstacles tangibles, comme les filles qui ne peuvent pas jouer au football à l’école, mais il y a tellement d’obstacles intangibles que nous devons examiner dans la société », a-t-elle déclaré.

« Dont un tiers des femmes ne veulent pas faire de sport parce qu’elles n’aiment pas l’apparence de leur peau.

« Pour moi, c’est un; une telle honte, mais deux; une opportunité car il peut y avoir des changements. Ce tiers peut être un tiers qui veut participer au sport et se sentir fier.

« L’idée qu’ils ne puissent pas avoir ça à cause de l’apparence de leur peau n’est pas une excuse suffisante. C’est pourquoi nous regardons des photos comme celle-ci aujourd’hui et les célébrons. »

Pour Wubben-Moy, le pouvoir de la voix de l’athlète est un outil crucial pour rendre la société plus équitable.

Son héritage hors terrain est déjà plus grand que presque tous les autres sportifs du pays, tout en espérant que son succès sur le terrain se poursuive en Australie cet été.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde ?

La phase de groupes débutera le 20 juillet et se déroulent sur une période de deux semaines se terminant le 3 août et voir les vainqueurs et les deuxièmes de groupe se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se déroulent du 5 août pour 8 août.

Les quarts de finale, qui se dérouleront à Wellington, Auckland, Brisbane et Sydney, sont prévus pour 11 et 12 août.

La première demi-finale se jouera ensuite le 15 août à Auckland, l’autre demi-finale se déroulant le 16 août au stade Accor de Sydney, qui accueillera ensuite la finale le 20 août.

Un barrage pour la troisième place se jouera la veille de la finale le 19 août à Brisbane.