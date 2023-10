Matty Ashton est appelé dans l’équipe anglaise de 19 joueurs après une blessure à Tommy Makinson

Matty Ashton et Ben Currie ont été ajoutés à l’équipe d’Angleterre pour leur deuxième test contre les Tonga à Huddersfield samedi.

La paire des Warrington Wolves Ashton et Currie remplacent l’ailier Tommy Makinson et la ligne arrière Morgan Knowles, tous deux blessés lors de la victoire épuisante de l’Angleterre 22-18 à St Helens dimanche dans le premier d’une série de trois matches contre l’équipe de l’hémisphère sud.

La convocation d’Ashton dans l’équipe de 19 joueurs ne représentera que sa deuxième apparition internationale après l’ailier de 25 ans qui avait déjà participé à la victoire 64-0 de l’Angleterre contre la France en avril.

Ben Currie fait partie de l’équipe anglaise de 19 joueurs pour le deuxième test

“Matty Ashton m’a impressionné plus tôt dans l’année lors du match international de mi-saison contre la France et a continué sur la même voie ces dernières semaines”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Shaun Wane. “Je suis vraiment heureux de pouvoir lui donner une opportunité contre les Tonga.”

Currie, 29 ans, a participé à la course de l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde 2017, mais n’a joué pour son pays que deux fois au cours des six dernières années, dont la victoire contre la France.

Le deuxième test de la série au stade John Smith verra le pilier des Huddersfield Giants Chris Hill faire sa 35e apparition internationale complète samedi. Il est troisième sur la liste de tous les temps des apparitions en Angleterre derrière James Graham (44) et Ryan Hall (40).

L’Angleterre sera à nouveau dirigée par l’arrière latéral de St Helens Jack Welsby alors que George Williams purgera le dernier de ses deux matches de suspension.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits marquants de l’international de mi-saison entre l’Angleterre et la France Faits marquants de l’international de mi-saison entre l’Angleterre et la France

La victoire contre les Tonga scellera une victoire en série pour les hôtes, mais Wane s’attend à une réaction violente de la part de l’équipe de Kristian Woolf alors qu’elle cherche à organiser un match décisif à l’AMT Headingley le samedi 4 novembre.

“La semaine dernière a été une véritable bataille d’usure et nous nous sommes battus avec acharnement pour remporter la victoire, mais nous avons encore du travail à faire pour remporter cette série de trois matchs”, a déclaré Wane.

“Nous savons que les Tonga seront blessées, qu’elles en sortiront encore plus fortes et qu’elles chercheront à se venger ce week-end. C’est à nous de veiller à ce que cela n’arrive pas et nous repartirons avec la victoire – et la série.”

L’équipe anglaise de 19 joueurs affrontera les Tonga

Matty Ashton (Warrington Wolves), John Bateman (Wests Tigers), Tom Burgess (South Sydney Rabbitohs), Daryl Clark, Ben Currie (tous deux Warrington Wolves), Liam Farrell (Wigan Warriors), Chris Hill (Huddersfield Giants), Tom Johnstone ( Dragons Catalans), Toby King (Wigan Warriors), Matty Lees (St Helens), Mikey Lewis (Hull KR), Mike McMeeken (Dragons Catalans), Robbie Mulhern (Leigh Leopards), Harry Newman (Leeds Rhinos), Victor Radley (Sydney Roosters), Harry Smith (Wigan Warriors), Danny Walker (Warrington Wolves), Jack Welsby (St Helens), Elliott Whitehead (Canberra Raiders)