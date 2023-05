Angleterre vs Tonga: L’ancien entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf, savoure les Tongans de premier plan lors d’une tournée historique | Actualités de la Ligue de Rugby

Les Tonga se dirigent vers l’Angleterre pour une série historique de trois tests plus tard cette année

Même si Kristian Woolf est maintenant basé à plus de 10 000 miles à Brisbane, il se retrouve toujours attiré par St Helens.

L’entraîneur-chef des Tonga sera de retour dans la ville du Lancashire qu’il a appelée chez lui pendant trois ans – tout en guidant les Saints vers un triplé de titres de Super League – en octobre de cette année, lorsque les insulaires du Pacifique lanceront leur série historique de trois tests contre l’Angleterre. .

Woolf, désormais assistant et éventuel héritier de l’ancien patron de l’Angleterre Wayne Bennett du côté des Dolphins de la LNR, et les Tongans sont déjà au Totally Wicked Stadium depuis le dernier de ces triomphes, y disputant deux de leurs matchs de poule de la Coupe du monde de rugby à XV en 2022.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Le joueur de 47 ans ne pouvait pas penser à un meilleur endroit pour commencer la tournée de cette année, cependant, dans un match qui marquera la première fois que l’Angleterre jouera à St Helens depuis un affrontement de Coupe du monde avec la Russie à Knowsley Road il y a 23 ans, et a pu voir les stars des Saints Konrad Hurrell, Will Hopoate et Agantius Paasi parmi le contingent basé à Tonga en Super League.

« Être de retour à St Helens est exceptionnel », a déclaré Woolf. « Je ne pourrais pas être plus fier de mon association avec St Helens en tant qu’équipe et ville, et j’espère que cela signifie quelque chose pour les gens.

« J’ai vraiment hâte de revoir les gens et nous allons certainement impliquer des joueurs de St Helens.

« J’aimerais penser que nous avons laissé une grande marque [during the World Cup]. Nous sommes allés dans de nombreuses écoles et clubs et les joueurs ont apprécié leur séjour là-bas, et je pense que cela a été très apprécié par les habitants de St Helens. »

Daniel Tupou des Tonga en action contre le Pays de Galles à St Helens lors de la Coupe du monde de l’année dernière

Des victoires contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Pays de Galles à St Helens, ainsi qu’un record de 92-10 contre les Îles Cook à Middlesbrough, ont propulsé les Tonga en quarts de finale de la Coupe du monde de l’an dernier où ils ont été devancés 20-18 par d’éventuels finalistes. et les rivaux du Pacifique Samoa.

Ce sont les Tongiens plutôt que les Samoans qui avaient été pressentis pour entrer dans l’histoire avant le tournoi, après leurs victoires contre la Grande-Bretagne et les champions du monde australiens en 2019.

Woolf est toujours frustré que son équipe n’ait pas atteint son potentiel et pense que la tournée de cette année les aidera à débloquer cela et à s’adapter aux conditions de l’hémisphère nord avant la prochaine Coupe du monde en France dans un peu plus de deux ans.

« Si nous regardons l’équipe que nous avions, elle était probablement plus talentueuse que l’équipe que nous avions en 2019, ce qui était encore plus décevant », a déclaré Woolf.

Nous n’avons jamais eu l’occasion de faire une tournée au Royaume-Uni ou de jouer une série de trois matchs contre qui que ce soit, c’est donc une occasion très historique et fière pour nous, et un peu un moment de croissance que nous pouvons devenir l’équipe principale et jouer une série. L’entraîneur-chef des Tonga Kristian Woolf

« Bien jouer au Royaume-Uni est quelque chose que nous n’avons pas si bien fait si vous regardez notre histoire au cours des 10 dernières années et c’est quelque chose que nous devons apprendre à faire.

« La prochaine Coupe du monde n’est pas au Royaume-Uni, mais c’est dans cette partie du monde et nous devons apprendre à y aller et à jouer à notre potentiel et à nous préparer à jouer à notre potentiel aussi.

« C’est une grande partie de cette tournée et nous voulons certainement réparer nos déceptions lors de la Coupe du monde. »

La tournée de cette année ne sera que la deuxième fois que l’équipe se rendra en Angleterre en dehors du rassemblement mondial, après avoir figuré dans le Federation Shield en 2006 où ils ont perdu contre le pays hôte lors d’une finale qui a vu deux de leurs joueurs expulsés à la suite d’une bagarre de masse. dans les phases finales.

Calendrier de la série Angleterre vs Tonga Test Date Heure du coup d’envoi Lieu dimanche 22 octobre 14h30 Stade totalement méchant, St Helens samedi 28 octobre 14h30 Stade John Smith, Huddersfield samedi 4 novembre 14h30 Headingley, Leeds

C’est une autre étape pour s’assurer que les équipes en dehors des «trois grands» traditionnels de la ligue de rugby, à savoir l’Angleterre, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont des rencontres internationales régulières et significatives, et Woolf est ravi de voir comment son équipe a gagné plus d’opportunités de test depuis qu’il a pris ses fonctions en 2014. .

Cela reste une source de frustration dans le sport qu’il n’y ait pas encore de calendrier à plus long terme en place dans la préparation de la prochaine Coupe du monde et au-delà. Woolf, cependant, est convaincu que cela deviendra bientôt une réalité pour son équipe et pour les autres nations du Pacifique, les Samoa, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

« Je parle à [head coach] Matt Parish des Samoa beaucoup et je sais qu’ils sont dans un bateau similaire depuis aussi longtemps que nous », a déclaré Woolf.

« Jusqu’à la Coupe du monde 2017, vous ne saviez que vous aviez un match par an et avant 2013, vous ne saviez pas ce que vous pourriez avoir et c’est pourquoi nous avons vu ce cycle d’héritage tongien ou même des joueurs nés aux Tonga jouer pour d’autres nations parce qu’ils savaient quelle opportunité ils avaient là-bas.

Les Samoa et les Tonga visent plus de matchs de test contre les «trois grands» traditionnels de la ligue de rugby

« Il y a une réelle volonté de commencer à s’assurer que nous avons un calendrier international plus significatif. Je pense que nous allons dans la bonne direction et il y a un appétit là-bas. Cette série est une grande partie de nous qui va dans la bonne direction .

« C’est une opportunité vraiment excitante pour nous. Nous n’avons jamais eu l’occasion de faire une tournée au Royaume-Uni ou de jouer une série de trois matchs contre qui que ce soit, c’est donc une occasion très historique et fière pour nous, et un peu un moment de croissance que nous devenons l’équipe principale et jouons une série. »