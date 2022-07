Angleterre vs Suède – Rapport de match de football – 26 juillet 2022

Beth Mead et Lucy Bronze ont chacune obtenu une passe décisive et un but alors que l’Angleterre a surmonté un début nerveux pour battre la Suède 4-0 à Bramall Lane à Sheffield mardi soir et se qualifier pour la finale du Championnat d’Europe féminin 2022.

L’équipe anglaise de Sarina Wegman est entrée dans le match en tant que favorite en demi-finale contre la Suède, numéro 2 mondiale, après une victoire spectaculaire contre l’Espagne en quarts, alors que les Lionnes cherchaient à rester sur la bonne voie pour remporter un premier trophée majeur pour leur pays depuis que l’équipe masculine a remporté la Coupe du monde de 1966.

La Suède semblait dangereuse sur le comptoir au début, mais l’Angleterre a été la première à marquer lorsque Mead a réglé un centre de bronze de la droite à la 34e minute, s’est retourné et a fracassé une belle volée devant Hedvig Lindahl pour donner l’avantage aux Lionnes à la mi-temps. .

L’Angleterre a commencé la seconde mi-temps de manière parfaite, avec Bronze rentrant chez lui au poteau éloigné de Lindahl du coin de Mead fouetté pour doubler l’avance après un bref contrôle VAR pour hors-jeu.

L’attaquant d’Arsenal Mead, le meilleur buteur du tournoi avec six buts et deux passes décisives en cinq matchs jusqu’à présent, a déclaré qu’elle et ses coéquipières ne savaient pas comment réagir après avoir mis l’Angleterre au bord d’un trophée historique.

“Je pense qu’au coup de sifflet à plein temps, nous ne savions pas vraiment quoi faire”, a déclaré Mead alors que l’hymne sportif britannique adopté “Sweet Caroline” résonnait dans l’arène du Yorkshire.

“C’était une atmosphère incroyable et nous sommes ravis d’être en finale. Le but est arrivé au bon moment parce qu’il y avait de la pression sur nous et ils ont eu quelques occasions.”

Lauren Hemp a presque mis l’Angleterre en tête en 57 minutes, mais sa touche était juste à côté avec un tir à bout portant et le ballon a surgi et a sauté de la barre transversale.

Les joueuses anglaises célèbrent après avoir marqué un but contre la Suède en demi-finale de l’Euro féminin 2022. Getty Images

Dix minutes plus tard, l’Angleterre a trouvé son troisième sur l’astucieuse talonnade de la remplaçante Alessia Russo qui est passée juste entre les jambes de la gardienne suédoise Lindahl pour assurer la victoire et une place en finale pour la troisième fois de l’histoire de l’équipe.

Et Fran Kirby a fait 4-0 avant le temps plein pour le plus grand plaisir de la foule à guichets fermés de 28 624 avec une puce intelligente que Lindahl n’a pu mettre que du bout des doigts avant qu’elle ne rebondisse au fond du filet.

L’Angleterre, qui a de loin le plus de buts en jeu ouvert lors du tournoi avec 17, affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale de mercredi entre l’Allemagne et la France (regarder en direct sur ESPN2 à 15 h HE).