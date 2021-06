Angleterre vs Sri Lanka : les internationaux d’une journée auront une « foule plus importante » après avoir été désignés comme épreuves tests du gouvernement | Nouvelles de cricket

La série internationale d’une journée de l’Angleterre contre le Sri Lanka se déroulera devant une foule plus nombreuse que prévu après avoir été désignée comme événement test du gouvernement.

Les détails précis sur les chiffres n’ont pas encore été divulgués, mais les matchs de la semaine prochaine à Durham, le Kia Oval et Bristol ne seront pas soumis aux limites strictes actuelles pour les événements en plein air.

L’Angleterre a déjà participé à un tel événement pilote, avec plus de 17 000 fans quotidiens autorisés à participer au test d’Edgbaston contre la Nouvelle-Zélande.

La série de ballons blancs qui suivra contre le Pakistan devrait également faire partie du «programme de recherche sur les événements» du gouvernement, mais les travaux sur les matches du Sri Lanka ont la priorité.

Angleterre vs Sri Lanka Vivre de

Aucun des trois matches internationaux Twenty20 contre le Sri Lanka, qui ont lieu cette semaine, ne présentera de foules élargies avec les deux matchs basés à Cardiff soumis au gouvernement gallois décentralisé et le match final à l’Ageas Bowl non inclus dans le procès.

Annonçant la nouvelle, le secrétaire à la Culture Oliver Dowden a déclaré: « L’été est consacré au cricket et je suis ravi de pouvoir inclure les prochaines séries ODI et IT20 de l’Angleterre contre le Sri Lanka et le Pakistan dans notre programme pionnier de recherche sur les événements.

« Grâce à notre formidable déploiement de vaccins et à l’adoption massive de l’application NHS, nous serons en mesure d’accueillir à nouveau un nombre bien plus important de fans de cricket à Durham, Bristol et The Oval.

« Nous continuerons de faire tout notre possible pour que le plus grand nombre possible de personnes reviennent regarder des événements sportifs et culturels en direct de manière aussi sûre et rapide que possible. »