Angleterre vs Sri Lanka: le record de Jason Roy Oval knock, l’égalité de Trent Bridge parmi les faits saillants de l’ODI | Nouvelles de cricket

L’Anglais Jason Roy lève sa batte après avoir atteint un siècle dans le quatrième ODI contre le Sri Lanka en 2016

Il y a rarement un moment ennuyeux lorsque le Sri Lanka visite l’Angleterre pour une série ODI – et nous pouvons nous attendre à plus de la même chose lorsque les deux parties se serrent les coudes après la série T20.

Étonnamment, ce n’est qu’en 2006 que les Sri Lankais ont reçu une série ODI bilatérale dans ce pays – lors de leurs deux tournées précédentes, ils ont participé à des tournois triangulaires qui comprenaient également l’Afrique du Sud et l’Inde respectivement.

Mais le Sri Lanka a plus que joué son rôle dans chaque série de plus de 50 ans en Angleterre depuis lors et, avant le premier ODI de mardi à Emirates Riverside, voici un rappel de certains de ces sensations fortes et de ces débordements…

2006 (Sri Lanka a remporté la série 5-0)

En 2006, les fortunes d’un jour de l’Angleterre étaient déjà au plus bas – et elles ont encore sombré après ce blanchiment humiliant, l’équipe s’effondrant à la huitième place du classement ODI de l’ICC.

Le siècle d’Upul Tharanga a donné le ton lors de l’ouverture de la série à Lord’s, l’Angleterre ayant perdu 20 points dans leur course-poursuite, et c’était au tour de son partenaire d’ouverture Sanath Jayasuriya de briller à The Oval, atteignant 122 dans le formidable total de son équipe de 319-8.

Les performances de Sanath Jayasuriya ont guidé le Sri Lanka vers une série ODI 5-0 contre l’Angleterre en 2006

Des demi-siècles de Kevin Pietersen et de Paul Collingwood ont maintenu l’Angleterre dans la chasse, mais ils se sont effondrés dans les 10 derniers overs et ont été éliminés pour 273, les déroutements représentant les trois derniers guichets.

Mahela Jayawardene a ensuite occupé le devant de la scène avec la batte, marquant des centaines consécutives alors que son équipe a remporté un succès de huit guichets à Chester-le-Street avant de triompher par 33 points pour porter le score à 4-0 à Old Trafford.

L’Angleterre semblait avoir arrêté la pourriture, affichant 321-7 dans le point culminant de la série à Headingley – mais ils avaient compté sans un autre assaut sauvage de Jayasuriya (152) et Tharanga (109), dont l’énorme stand d’ouverture de 286 signifiait que le Sri Lanka était rentré chez lui avec 12,3 overs à revendre.

2011 (l’Angleterre a remporté la série 3-2)

Cinq ans plus tard, les équipes se sont disputées une série de cinq matchs beaucoup plus serrée qui a basculé dans un sens puis dans l’autre, se transformant en un décisif passionnant dans l’avant-dernier à Old Trafford.

Jayasuriya, si souvent l’ennemi juré de l’Angleterre dans le passé, a fait ses adieux à la scène internationale en ne marquant que deux buts alors que les touristes ont perdu 121 points par 110 points dans un match sans pluie à l’Oval.

Angleterre vs Sri Lanka Vivre de

Cependant, Jayawardene est resté un rouage clé dans la roue sri-lankaise et un coup de 144 à Headingley a nivelé la série avant un siècle d’invincibilité de la part de Dinesh Chandimal, qui a remporté une victoire de six guichets à Lord’s.

L’Angleterre a manqué de grands vainqueurs lors du quatrième match à Trent Bridge, où Alastair Cook et Craig Kieswetter ont partagé un partenariat d’ouverture ininterrompu de 171 pour chasser une cible modeste avec plus de la moitié de leurs overs inutilisés.

À Manchester, Jonathan Trott (72 ans) et Eoin Morgan (57 ans) ont établi un total compétitif de 268-9 en Angleterre, mais un siècle entre Angelo Mathews (62 ans) et Jeevan Mendis (48 ans) a maintenu le Sri Lanka sur la bonne voie jusqu’à un fracas tardif. de guichets signifiait que l’équipe locale a remporté une victoire de 16 points et la série.

2014 (Sri Lanka a remporté la série 3-2)

Une autre série en dents de scie s’est déroulée jusqu’au match final, après des totaux record et des moments à la fois brillants et controversés qui impliquaient l’excitant gardien de guichet et batteur anglais Jos Buttler.

L’Angleterre a frappé en premier dans un autre match affecté par la pluie à The Oval, remportant par 81 points sous Duckworth-Lewis, mais ils n’ont eu aucune réponse à la contre fileuse Sachithra Senanayake, qui a mis 4-13 pour les écarter pour seulement 99 lorsque la série a continué à Chester-le-Rue.

L’Anglais Jos Buttler s’éloigne après avoir été licencié par un « Mankad » lors du cinquième ODI contre le Sri Lanka à Edgbaston en 2014

Trois jours plus tard à Old Trafford, c’était au tour des batteurs du Sri Lanka de se débattre dans des conditions humides, Chris Jordan remportant un record en carrière 5-29 alors qu’ils étaient aplatis pour 67 – leur troisième total ODI le plus bas – et l’équipe locale balayé vers une victoire de 10 guichets.

Buttler a brillé à Lord’s, écrasant son premier ODI 100 – 121 sur 74 balles – et pourtant cet effort vaillant n’était pas tout à fait suffisant car il a été épuisé avec deux balles restantes et l’Angleterre a perdu sept points de moins que ses adversaires 300-9.

Il a de nouveau été éliminé lors du match décisif à Edgbaston – victime de la tactique « Mankad » de Senanayake – mais cela n’a fait que peu de différence pour le résultat car les 60 invaincus de Lahiru Thirimanne ont conduit le Sri Lanka à une victoire de six guichets.

2016 (l’Angleterre a remporté la série 3-0)

La dernière fois que le Sri Lanka s’est rendu sur ces côtes, la série a produit son tout premier ODI à égalité contre l’Angleterre – et un été en or pour Jason Roy alors que les records de frappeurs ont chuté lors du choc d’Edgbaston.

Le premier a été Trent Bridge, où le Sri Lanka semblait avoir le match dans le sac après avoir affiché 286-9, puis réduit l’Angleterre à 82-6 en réponse – uniquement pour Buttler (93) et Chris Woakes (95 non éliminés) pour mener un riposte improbable.

Chris Woakes (à droite) embrasse son coéquipier Liam Plunkett après que son dernier ballon a valu à l’Angleterre un match nul lors du premier ODI contre le Sri Lanka à Trent Bridge en 2016

Leur partenariat de 138 a donné à l’équipe locale une chance extérieure, mais cela ressemblait toujours à un long plan jusqu’à ce que Liam Plunkett rejoigne Woakes et que la paire ait brouillé 51 des 26 dernières balles, Plunkett frappant la dernière livraison du match de Nuwan Pradeep pour six à égalité. .

Le prochain match à Birmingham était loin d’être aussi serré, avec Roy (112 non) et Alex Hales (133 non) mettant en place un partenariat d’ouverture record de 256 – également le meilleur de l’Angleterre pour tous les guichets des ODI – pour éclipser les 254-7 du Sri Lanka au 35e plus de.

Après l’abandon du troisième match en raison de la pluie, Roy a enregistré le score le plus élevé dans un ODI à l’Oval – 162 sur 118 livraisons – alors que l’Angleterre a gagné par six guichets avant de conclure un succès 3-0 avec un autre retentissant. victoire à huit guichets à Southampton.