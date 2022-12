Angleterre vs Pakistan: points de discussion d’un autre test passionnant alors que Mark Wood et Jack Leach star avant la chance de balayage de la série | Nouvelles du cricket

Wood fournit une étincelle à l’Angleterre au retour

Harry Brook était le joueur du match pour son héroïsme avec la chauve-souris – cela fait maintenant deux siècles en trois tests pour le jeune qui semble imperturbable et menaçant dans tous les formats – mais cela aurait facilement pu être Mark Wood.

Wood, n’ayant pas joué dans un test – ou joué plus de quatre overs dans un match – depuis mars, était l’arme principale de l’Angleterre lors de la deuxième manche du Pakistan et a mis en place une clinique dans ses remarquables 21 overs de bowling rapide agressif et de pure persévérance.

Wood a ramassé les énormes guichets d’Abdullah Shafique, Saud Shakeel (plus sur ce licenciement à suivre) et Mohammad Nawaz avant de briser la souche de Zahid Mahmood du sol, enregistrant des vitesses aussi élevées que 97 mph dans son sort dans le processus. Shoaib Akhtar, l’homme qui a détruit l’Angleterre lors de leur dernière série au Pakistan il y a 17 ans, aurait été fier.

L’Angleterre est à un guichet d’une victoire célèbre alors que Mark Wood fait voler les souches!



Wood a également contribué avec la batte avec un quickfire 36 pour amener l’Angleterre bien au-delà de 250 dans les premières manches, bien que ce soit son impact avec le ballon qui le rend si crucial pour Ben Stokes et Brendon McCullum avant un énorme été en 2023 – avec ou sans Jofra Archer.

“Honnêtement, je suis brisé”, a déclaré Wood Sky Sports Cricket. “Je courrais à travers un mur de briques pour Stokesy, donc je suis vraiment content d’avoir réussi à obtenir ces guichets pour lui.”

Wood a beaucoup prouvé sa durabilité à Multan. Sa qualité et son cœur n’ont jamais été remis en question.

Steven Finn décrit Mark Wood comme le personnage parfait pour l’Angleterre et il a adoré le regarder jouer au bowling aujourd’hui.



Leach, Root un tandem de spin improbable

Sur un guichet qui a fourni beaucoup plus de tour et de joie aux spinners que Rawalpindi, Jack Leach a une fois de plus démontré sa valeur pour l’Angleterre de Stokes.

Leach n’est peut-être pas un spinner superstar avec des tours illimités dans sa manche, mais la confiance de Stokes en lui – avec des champs plus agressifs et des sorts antérieurs – alimente la plus grande forme de sa carrière de test et ce sont ses quatre guichets dans les premières manches qui jettent le préparation d’une célèbre victoire. Le fait qu’il ait maintenant 100 guichets de test pour son pays devrait, espérons-le, lui valoir plus d’applaudissements, car il est maintenant un autre des quilleurs incontournables de Stokes lorsque la pression est forte.

Mark Butcher pense que le skipper anglais Ben Stokes joue un rôle essentiel dans la progression du bowling de Jack Leach après une autre superbe performance contre le Pakistan.



“Je pense qu’il a beaucoup évolué et appris”, a déclaré le couturier anglais Stuart Broad à Sky Sports Cricket. “Il a disputé 31 matchs de test et a joué dans toutes sortes de conditions différentes et son record est là-haut avec les spinners anglais.”

Un autre spinner souvent méconnu et depuis si longtemps sous-utilisé qui fait sa marque pour l’Angleterre est Joe Root, qui était bel et bien le deuxième spinner anglais à Multan et a décroché trois guichets dans le match. Ce faisant, il n’est devenu que le troisième joueur – et le premier Anglais – à marquer plus de 10 000 points et à remporter 50 guichets ou plus lors des tests, rejoignant la compagnie estimée de Steve Waugh et Jacques Kallis.

Root serait probablement plus proche de leurs guichets (92 et 292 respectivement) s’il s’était un peu plus battu pendant ses années en tant que capitaine, bien que Stokes reconnaisse évidemment la valeur de l’homme qu’il a succédé.

Abrar stars – mais qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour le Pakistan ?

Commençons par les points positifs pour le Pakistan.

Abrar Ahmed, dans son premier test et juste son 15e match de première classe, ressemble déjà à une superstar potentielle avec le ballon, avec 11 guichets à ses débuts, égalant un record du Pakistan. Son googly, qui tourne plus que son leg-spinner d’origine, couplé à sa précision pourrait être un cauchemar sur le circuit international pour les années à venir.

Le Pakistan, cependant, pourrait faire avec beaucoup plus d’aide de la part de ses autres quilleurs – Mohammad Ali était sans guichet lors de son deuxième test tandis que Zahiid Mahmood a pris des guichets, mais il va à plus de sept ans dans cette série. Leur alignement de frappeurs, quant à lui, semblait étiré sur un guichet plus convivial pour les quilleurs.

C’est un début qu’Abrar Ahmed n’oubliera jamais après avoir remporté dix guichets contre l’Angleterre.



Ils pourraient avoir des piliers à Shafique et Shakeel, mais le Pakistan s’est effondré d’un très pratique 142-2 à 202 all-out dans les premières manches, quelque chose dont ils ne pourraient jamais vraiment se remettre.

“Nous n’avons pas bien terminé la première manche, et cela nous a coûté cher”, a reconnu le capitaine Babar Azam.

Le Pakistan contribue certainement à une série magnifique – ses deux défaites ont été angoissantes et extrêmement dramatiques selon les normes de Test – mais ils doivent vraiment donner à leurs fans une victoire à Karachi.

Le guichet de Big Shakeel suscite la polémique

Saud Shakeel est controversé après qu’Ollie Pope ait été réputé avoir mis ses doigts juste sous le ballon lors de la prise.



Cela étant dit, le Pakistan peut probablement se compter un peu malchanceux face au grand guichet de Shakeel le quatrième jour.

Après avoir envoyé le ballon sur le côté de la jambe, Pope a plongé bas sur sa droite et à première vue a semblé récupérer le ballon proprement, les arbitres sur le terrain donnant un doux signal de sortie.

Il est monté à l’étage et lors de la relecture, il semblait que Pope avait peut-être traîné le ballon sur le sol avant de l’attraper – avec le ballon entre ses gants plutôt que niché dedans – bien que les images non concluantes signifiaient finalement que la décision initiale était maintenue. Si le signal doux n’était pas sorti, cette décision serait probablement restée aussi.

Les faits saillants de la quatrième journée du deuxième test entre le Pakistan et l’Angleterre à Multan.



“Il nous a semblé que le ballon avait touché le sol”, a déclaré Babar par la suite.

“En tant que professionnel, vous devez respecter la décision de l’arbitre, mais nous avons estimé que le ballon avait été touché au sol.”

Stokes a déclaré qu’il n’avait “aucun doute” sur la prise, bien que Pope ait admis qu’il n’en était pas vraiment sûr.

“En tant que gardien, quand vous avez les gants, vous ne pouvez honnêtement pas le dire”, a-t-il déclaré. “Je ne pensais pas qu’il avait touché le sol après. Quand vous avez des gants, vous le sentez entrer mais c’est tout.”

Mark Wood vient du tour du guichet avec la balle courte pour obtenir l’énorme guichet du Pakistanais Mohammad Nawaz juste avant le déjeuner !



Serait-ce la plus grande victoire de l’Angleterre en séries à l’étranger ?

Aucune équipe n’a jamais remporté trois matchs dans une série de tests au Pakistan, mais l’Angleterre a maintenant une chance glorieuse de le faire et de réaliser un balayage époustouflant.

Cela a déjà été une série de tests capitale pour les visiteurs – Rawalpindi gardera l’amour dans la mémoire – et le faire 3-0 classerait sûrement cela parmi les plus grandes victoires de séries à l’étranger de l’Angleterre.

La victoire des Cendres de 2011 et celle de 2013 en Inde aimeraient probablement un mot – tout comme la grande victoire de Nasser Hussain au Pakistan en 2000 – mais un balayage ici ne serait pas seulement remarquable pour dominer une équipe établie dans ses conditions préférées, mais aussi l’approche intrépide .

Y aura-t-il des changements pour le test final ?

Wood a peut-être été le héros de Multan, mais il était aussi épuisé qu’il était extatique par la suite, et donc reposer un joueur que Nasser décrit comme un “cheval de course dont l’Angleterre doit s’occuper” est sûrement une possibilité dans le match final.

James Anderson, bien qu’il n’ait pas une charge de travail aussi lourde que Wood, a toujours 40 ans et le fait qu’il reste assis pourrait également être une considération, en particulier avec un spinner wildcard qui attend dans les coulisses.

Mark Wood a trouvé une beauté qui a franchi la porte pour éliminer le Pakistanais Abdullah Shafique.



Rehan Ahmed, 18 ans, cherchera désespérément à faire sa marque dans cette série, et un match à Karachi pourrait donner à l’Angleterre une chance de voir le spinner avec la pression, relativement, éteinte.

Non pas que Nasser le voit ainsi.

“Je pense que vous continuez à vivre pour le moment, vous continuez pour ce sentiment de victoire”, a-t-il déclaré. Sky Sports Cricket. “Vous ne voulez en aucun cas terminer la tournée sur une note négative avec ce qui vous attend, vous regardez vers l’avenir en vous assurant de gagner le présent.

“Vous vous tournez évidemment vers Mark Wood et dites:” Êtes-vous d’accord pour repartir? S’il a le moindre doute, reposez-le.

James Anderson a produit un jaffa pour éliminer Mohammad Rizwan et donner à l’Angleterre son premier guichet de la deuxième manche.



“Mais vous ne vous tournez pas vers Ahmed simplement parce que vous voulez lui donner un match, vous jouez à Karachi, l’un des grands stades, et vous voulez sceller une victoire 3-0.”

La place de Will Jacks, cependant, peut être remise en question pour le dernier match étant donné qu’il a quelque peu lutté avec la batte et qu’il était à peine utilisé avec le ballon.

Regardez le troisième test de Karachi en direct sur Sky Sports Cricket à partir du samedi 17 décembre. La couverture commence à 4h30, avec le premier ballon à 5h du matin.