Angleterre vs Pakistan: La meilleure équipe de frappeurs contre la meilleure attaque de bowling lors de la finale de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

“C’est la meilleure attaque de bowling du tournoi contre la meilleure équipe de frappeurs.”

Ce sont les mots de Nasser Hussain de Sky Sports Cricket alors que le Pakistan et l’Angleterre se préparent pour la finale de la Coupe du monde T20 de dimanche à Melbourne (8 heures du matin, si le temps le permet).

L’unité de bowling ultra-talentueuse et variée du Pakistan, avec notamment Shaheen Shah Afridi, rapide du bras gauche et Shadab Khan, qui fait tourner les jambes, n’a pas été prise depuis plus de 160 dans le tournoi.

La formation de frappeurs brutale et profonde de l’Angleterre a pillé 179 contre la Nouvelle-Zélande, puis a atteint un objectif de 169 contre l’Inde en demi-finale de jeudi avec 24 balles à revendre.

“La composition des frappeurs” est en fait un peu trompeuse en ce qui concerne la victoire sur l’Inde avec seulement les ouvreurs Jos Buttler et Alex Hales requis – Buttler contribuant 80 sur 49 balles, y compris les six gagnantes du match, et Hales 86 sur 47 dans un record Tribune Coupe du monde T20.

La bataille entre les frappeurs anglais et les meneurs de train et les spinners astucieux du Pakistan sera fascinante à regarder – si la pluie reste à l’écart et permet de disputer un match.

S’exprimant sur le Podcast de cricket Sky Sportsl’ancien capitaine anglais Eoin Morgan a déclaré: “Si le Pakistan réussit la majeure partie des courses de l’Angleterre – Hales et Buttler – ils poseront des questions.

“Chacun de leurs meneurs de course roule à plus de 90 mph, c’est rapide, et ils ont aussi un tour de poignet à Shadab. Ils essaieront de battre l’Angleterre comme si l’Angleterre battait bien pendant 20 overs, ils marquent 200 ou plus et je ne ‘ Je ne vois pas le Pakistan le chasser.”

Shadab et Shaheen ont chacun 10 guichets, tandis que Haris Rauf, qui peut jouer à la vitesse de la lumière mais possède également une gamme de balles plus lentes, en a récolté six et Mohammad Wasim sept. De ce groupe, seul Rauf a réalisé plus de sept courses au cours du tournoi, Naseem Shah n’en ayant que six.

Hussain a ajouté: “L’Inde a dû se mettre au-dessus du pair avec son attaque au bowling, mais le Pakistan aura le sentiment que s’il obtient un score égal [that might be enough] avec leur attaque au bowling.

“Ce sont leurs quilles qui les ont gardés dans ce tournoi, pas leur alignement au bâton. Il y a cette menace de nouvelle balle et ils n’ont fait le tour du parc contre personne.”

Le Pakistan a remporté des guichets réguliers en avantage numérique dans ce tournoi, à commencer par trois contre l’Inde lors de ce match remarquable au MCG le 23 octobre.

Ils en ont pris deux lors des six premiers overs contre la Nouvelle-Zélande lors de la première demi-finale de mercredi à Sydney et les premiers scalps de dimanche pourraient exposer un ordre intermédiaire anglais avec un talent énorme mais peu de temps au pli de la fin.

Phil Salt, prêt à battre au n ° 3 si la blessure à l’aine de Dawid Malan le met à l’écart une fois de plus, n’a eu qu’un bref aperçu contre l’Inde alors que Buttler et Hales ont claqué l’Inde pour un total de 23 limites.

Salt n’a pas encore affronté de balle dans le tournoi. Ben Stokes n’a affronté que 55 à 36 d’entre eux alors qu’il guidait l’Angleterre vers la victoire nerveuse contre le Sri Lanka qui a scellé une place en demi-finale. Liam Livingstone 43 ans. Harry Brook 35 ans. Moeen Ali 33 ans. Le Pakistan espère pouvoir les attraper froids.

“L’ordre intermédiaire de l’Angleterre n’a pas affronté beaucoup de balles et avec le temps qu’il fait, il y aura quelque chose à offrir quel que soit le guichet. Si vous perdez le tirage au sort et que vous vous retrouvez à trois, c’est ainsi que le Pakistan battra l’Angleterre – si ils peuvent.”

Traverser Buttler et Hales pourrait être le problème du Pakistan, cependant, avec les deux meilleurs anglais étonnamment bons contre l’Inde jeudi et amassant 410 points entre eux à la Coupe du monde.

Buttler a 199 courses à une moyenne de 49,75 et un taux de frappe de 143,16, tandis que Hales en a 211 à une moyenne de 52,75 et un taux de frappe de 148,59. La forme des ouvreurs a été l’une des principales raisons pour lesquelles les hommes de l’ordre moyen anglais n’ont pas eu la chance de trouver le leur.

L’ordre du milieu anglais n’a pas eu beaucoup de succès, mais ils semblent être des joueurs confiants et connaissent l’attaque du Pakistan. Nous avons également vu contre le Sri Lanka que lorsque vous avez besoin de quelqu’un dans une situation critique dans les situations de haute pression, Stokes vaut son pesant d’or.

Les deux meilleurs du Pakistan, Babar Azam et Mohammad Rizwan, ont été étonnamment bons au fil des ans, mais pas dans ce tournoi. Pas avant l’arrivée de la Nouvelle-Zélande.

Babar a été en moyenne en dessous de huit dans l’étape Super 12 avec quatre licenciements à un chiffre sur cinq, tandis que Rizwan n’a pas pu en enregistrer cinquante, dépassant avec 49 contre les Pays-Bas.

Cela a changé contre les Black Caps, cependant, alors que Babar et Rizwan ont chacun atteint un demi-siècle au cours de leur partenariat au IXe siècle dans le cricket international T20. Aucune autre paire n’a plus de cent stands et aucune autre paire n’a plus que ses 2 509 courses à l’unisson.

Babar et Rizwan adoptent une approche différente de Buttler et Hales. Pour eux, il s’agit plus d’une accumulation que d’une destruction instantanée, ce qui pose de bonnes bases quand ça marche mais peut laisser beaucoup à faire à l’ordre intermédiaire quand ce n’est pas le cas.

La plupart des partenariats du siècle dans le cricket T20I Babar Azam, Mohammad Rizwan (Pakistan) – 9

KL Rahul, Rohit Sharma (Inde) – 5

Shikhar Dhawan, Rohit Sharma (Inde) – 4

Martin Guptill, Kane Williamson (NZ) – 4

Aaron Finch, David Warner (Australie) – 4

Les deux sont tombés avant que la victoire ne soit remportée contre les Black Caps, tout comme Mohammad Haris, 21 ans, mais seulement après avoir disputé un troisième camée rempli de limites en autant de matches.

Hussain a déclaré: “Babar et Rizwan joueront un peu à l’ancienne et mâcheront les livraisons. Si ces deux-là se passent bien, alors l’ordre du milieu [will feel more comfortable].

“Haris leur a donné l’arrogance et la fanfaronnade de la jeunesse – il ne craint pas la situation et pourrait écraser 50 balles sur 20 et vous enlever le jeu.”

Il pourrait – mais vous sentez que le jeu peut reposer sur la bataille entre la meilleure attaque de bowling et la meilleure formation de frappeurs.

Regardez l’Angleterre contre le Pakistan lors de la finale de la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports Cricket dimanche. L’accumulation commence à 7 heures du matin avant un départ à 8 heures du matin au Melbourne Cricket Ground.