Angleterre vs Nouvelle-Zélande: les retards de pluie commencent au troisième jour à Lord’s alors que les hôtes cherchent à poursuivre la riposte | Nouvelles de cricket

Une bruine persistante a retardé le début de la troisième journée à Lord’s, que l’Angleterre reprendra le 111-2

La tentative de l’Angleterre de poursuivre sa riposte lors du premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s a été retardée par la pluie le troisième jour, le temps humide ayant retardé le début du jeu.

L’Angleterre a clôturé la deuxième journée le 111-2, avec 267 de retard, avec Rory Burns (59 non) et Joe Root (42 non) partageant un partenariat ininterrompu au troisième guichet de 93 après que les hôtes aient glissé à 18-2 en réponse aux Black Caps 387 tous dehors.

Cependant, Burns et Root n’ont pas pu reprendre leurs manches à 11h vendredi en raison du mauvais temps, qui devrait persister jusqu’à 16h.

La Nouvelle-Zélande a dominé la première journée au Home of Cricket et a également commencé la deuxième journée avec force, alors qu’elle avançait à 288-3 – pour ensuite perdre quatre guichets pour six courses au milieu d’un effondrement plus important de 7-90, avec Devon Conway (200 off 347 balles) le dernier homme sorti après avoir fait une double tonne à ses débuts.

Mark Wood (3-81) et le débutant Ollie Robinson (4-75) ont fait le gros des dégâts alors que les manches des Black Caps ont faibli – à l’exception d’un dernier guichet de 40 points entre Conway et Neil Wagner – tandis que James Anderson a terminé avec 2-83 dans ce qui est le 161e test de sa brillante carrière.

Conway est au tout début de sa carrière Test et a marqué son premier match en devenant le septième batteur et le deuxième Néo-Zélandais, après Matthew Sinclair contre les Antilles à Wellington en 1999, pour marquer 200 à ses débuts.

15h30 Regardez The Late Cut du deuxième jour du Lord’s Test, qui comprenait Devon Conway de Nouvelle-Zélande terminant un double siècle à ses débuts Regardez The Late Cut du deuxième jour du Lord’s Test, qui comprenait Devon Conway de Nouvelle-Zélande terminant un double siècle à ses débuts

Les sertisseurs néo-zélandais Kyle Jamieson et Tim Southee ont ensuite éliminé Dom Sibley (0) et Zak Crawley (2) respectivement alors que les premières manches de l’Angleterre commençaient lentement.

Burns et Root, cependant, ont rallié les hôtes, Burns passant à un neuvième Test cinquante et Root à seulement huit courses de ce qui serait son 50e demi-siècle dans le format.

