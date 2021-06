Angleterre vs Nouvelle-Zélande: les cent touristes de Rory Burns poussent pour la victoire lors du premier test à Lord’s | Nouvelles de cricket

Rory Burns a marqué 132 contre la Nouvelle-Zélande, son troisième essai cent deuxième contre les Black Caps

Rory Burns a frappé un troisième Test 100 au combat pour ébranler la poussée de la Nouvelle-Zélande vers la victoire contre l’Angleterre lors du premier test après que la masterclass de swing-bowling de Tim Southee ait placé les Black Caps bien en tête à Lord’s.

Burns (132 sur 297 balles) a été touché deux fois à la tête, a survécu à un dessouchage manqué par BJ Watling le 77 et a été abandonné au glissement par Southee le 88 mais a creusé pour atteindre trois chiffres sur 267 livraisons avant qu’il ne soit le dernier homme sorti, à Southee (6-43), sur un total de 275 pour l’Angleterre lors de la quatrième journée.

L’ouvreur, qui a repris samedi matin invaincu le 59 après le lavage de vendredi, a aidé son équipe à se rallier de 140 à 6, à éviter le suivi et à traîner par seulement 103 lors des premières manches après qu’ils semblaient prêts pour un déficit beaucoup plus important après les trois de Southee. guichets pour aucune course en neuf balles.

L’Angleterre a chuté de 140-3 lorsque Southee a renvoyé Ollie Pope pour 22 et a infligé des canards à Dan Lawrence et au débutant James Bracey, laissant les hôtes 238 points derrière avec seulement quatre guichets à gauche.

Burns et l’autre débutant de l’Angleterre, Ollie Robinson (41 ans), ont arrêté la pourriture avec un septième guichet de 63, tandis que Burns a ensuite dirigé un partenariat de 52 guichets avec James Anderson (8), au cours duquel il a atteint son siècle avec un a dérapé deux et a frappé son premier test six.

Anderson et Stuart Broad ont ensuite été excellents avec le nouveau ballon sans récompense, mais l’impressionnant Robinson a frappé deux fois avant les souches alors que le double centurion de la première manche Devon Conway (23 ans) a traîné sur ses souches et le capitaine kiwi Kane Williamson (1) est tombé lbw sur examen , une balle après avoir réussi à renverser un renvoi similaire contre le même quilleur.

Ollie Robinson a rejeté Devon Comway et Kane Williamson lors de la dernière session du quatrième jour

La Nouvelle-Zélande a clôturé sur 62-2 avec une avance de 165 – Tom Latham (30 sans 73 balles) et le veilleur de nuit Wagner (2 sans 24) dans le pli – et un match nul semble maintenant le résultat le plus probable, même s’il pourrait encore y avoir une préhension terminer.

Burns revient en forme après un hiver rigoureux

Burns avait été abandonné pour les deux derniers tests en Inde après une moyenne de seulement 9,75 au cours de ses cinq matchs précédents, mais une solide forme en début de saison pour Surrey – six cinquantaines et un siècle en 10 manches avec une moyenne proche de 62 – l’a vu gagner un rappel et il a marqué près de la moitié des points de l’Angleterre à Lord’s.

Le coup du joueur de 30 ans était plus léger que fluide, mais il a quand même réussi 15 quatre ainsi qu’un superbe coup de pied à six contre Neil Wagner alors qu’il suivait des siècles contre l’Australie à Edgbaston en août 2019, puis contre la Nouvelle-Zélande à Hamilton plus tard le même an.

Burns a finalement été licencié par le joueur exceptionnel Southee, qui a terminé son deuxième parcours de six guichets chez Lord’s, après avoir pris 6-50 en 2013.

Southee a déchiqueté plus tôt l’ordre du milieu de l’Angleterre une fois que Kyle Jamieson (3-85) avait ouvert une manche en faisant attraper Joe Root (42 ans) au glissement de Ross Taylor dès la première livraison de la matinée, mettant fin à la position de 93 points du capitaine avec Burns. pour le troisième guichet.

Southee propose une masterclass de swing bowling

Pope a frappé cinq limites – certaines striées, d’autres élégantes – dans un groupe de 29 avec son coéquipier de Surrey, Burns, mais était ensuite sorti sur le disque alors que Southee l’épinglait sur le pad avec un nip-backer, après avoir traîné le batteur jusqu’à hors souche.

Le couturier néo-zélandais Tim Southee a remporté 6-43 lors d’une masterclass de swing-bowling à Lord’s

L’arbitre sur le terrain Michael Gough n’a pas donné Pope, estimant peut-être que le batteur anglais avait joué à l’intérieur de la livraison, mais l’examen de Williamson a été un atout, la balle ayant raté la batte et prête à continuer et à claquer le moignon du milieu.

Southee célébrait également chacune de ses deux manches suivantes, avec Lawrence coupant la deuxième balle qu’il a affrontée à Colin de Grandhomme au glissement et Bracey a lancé six balles dans ses premières manches de test alors que Southee enroulait une livraison entre la batte et le pad autour du guichet. .

Le limogeage de Bracey en a fait trois guichets en 21 balles, mais la Nouvelle-Zélande a dû attendre 28 overs pour sa prochaine percée – bien que cela n’aurait pas été si long si le gardien de guichet Watling avait pu se rassembler proprement et terminer un dessouchage lorsque Burns est sorti de son pli pendant que face à Mitchell Santner.

L’Angleterre se bat à Lord’s

Robinson a marqué 41 dans un partenariat de 63 avec Burns

Robinson – qui a annulé une décision de bat-pad de Santner le 16 – a finalement été rejeté alors que Southee scellait un 12e essai à cinq guichets, mais le déploiement de Southee l’a ensuite laissé tomber alors qu’il avait bombardé une prise réglementaire au glissement avec Burns 12 courses timides d’un tonne.

Burns semblait en danger de manquer de partenaires car Jamieson avait pris Mark Wood (0) derrière – Wood le quatrième batteur anglais à attraper un canard – et Wagner a nettoyé Broad une balle après que le tailender anglais l’ait pompé sur le midwicket pour un maximum.

Mais Anderson a guidé le gaucher jusqu’à son siècle et Burns est devenu plus offensif par la suite, avec trois limites dans un Jamieson et ce glorieux six de Wagner dans un autre avant qu’il ne ricane Southee derrière sur la coupe.

Ensuite, c’était aux quilleurs anglais – Anderson (0-22 sur 11) et Broad (0-9 sur 6) ont soumis à Conway et Latham un examen rigoureux avant que Robinson (2-8 sur 9) ne suive son premier tour de quatre guichets. transport et camée avec la chauve-souris en enlevant Conway et Williamson.

Williamson a évité un licenciement lbw avec son examen montrant un bord intérieur, mais une livraison plus tard, il était de retour dans le hangar, avec une balle qui, à première vue, semblait se diriger par-dessus le haut pour frapper le moignon de la jambe.

Regardez le cinquième jour du premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, chez Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h15 dimanche.