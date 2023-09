Angleterre vs Nouvelle-Zélande : le retour de Ben Stokes cinquante en vain alors que les hôtes sont martelés par huit guichets lors du premier ODI | Actualités sur le cricket

Les cinquante retours internationaux de Ben Stokes en une journée ont été vains alors que des siècles de Devon Conway et Daryl Mitchell ont propulsé la Nouvelle-Zélande vers une victoire écrasante de huit guichets contre l’Angleterre lors du premier match de la série à Cardiff.

Stokes a frappé 52 balles sur 69 lors de son premier match à 50 depuis qu’il a annulé son abandon, avec son coup, plus des demi-siècles de Jos Buttler (72 sur 68), Dawid Malan (54 sur 53) et Liam Livingstone (52 sur 40) , aidant l’Angleterre à afficher un score de 291-6 sur ce qui semblait une surface délicate.

Cependant, Conway (111 sur 121) a atteint sa centaine sur 115 balles avant que Mitchell (118 sur 91) n’atteigne le cap en 84 livraisons, le duo partageant une position ininterrompue de 180 au troisième guichet alors que la Nouvelle-Zélande rentrait chez elle avec 26 balles à de rechange.

Résumé des scores Angleterre 291-6 sur 50 overs : Jos Buttler (72 sur 68), Dawid Malan (54 sur 53), Liam Livingstone (52 sur 40), Ben Stokes (52 sur 69) ; Rachin Ravindra (3-48), Tim Southee (2-71) Nouvelle-Zélande 297-2 sur 45,4 overs : Daryl Mitchell (118non sur 91), Devon Conway (111non sur 121); David Willey (1-32), Adil Rashid (1-70)

Adil Rashid a battu l’ouvreur néo-zélandais Will Young (29 ans) avec une fracture de la jambe, mais a ensuite été rattrapé par Mitchell après son retour à l’attaque suite à une crampe, enregistrant des chiffres de 1-70 sur ses huit overs, tandis que Reece Topley ( 0-47) et le débutant ODI Gus Atkinson (0-47) étaient également chers.

L’ancien capitaine anglais Andrew Flintoff, hospitalisé en décembre dernier après avoir subi des blessures au visage lors d’un accident alors qu’il tournait pour Top Gear, était avec l’équipe locale au Pays de Galles.

Ce match était la première rencontre ODI entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande depuis la finale dramatique de la Coupe du monde à Lord’s en 2019, un match que l’Angleterre a remporté au décompte des limites.

Les champions en titre affronteront les Black Caps lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de cette année, à Ahmedabad le 5 octobre, avec des points d’interrogation encore quant à la composition finale de leur équipe.

Image:

Dawid Malan (à gauche) et Harry Brook (à droite) ont partagé un stand d’ouverture de 80 sur 90 balles lors du premier ODI





Les manches de Malan et Livingstone à Cardiff tombaient à point nommé, les deux hommes étant considérés comme en danger si l’Angleterre sélectionnait Harry Brook lors de leur dernière Coupe du monde 15, ce qui doit être confirmé au plus tard le 28 septembre.

Brook a débuté avec Malan en l’absence de Jason Roy (spasme du dos) et de Jonny Bairstow (épaule droite), marquant 25 ballons sur 41 dans une tribune de 80 dominée par Malan, mais n’ayant pas réussi à faire valoir de manière significative ses prétentions à la Coupe du monde.

Malan, l’un des quatre frappeurs anglais à dépasser la cinquantaine à Cardiff

Malan a déployé un certain nombre de couvertures brillantes en route vers un demi-siècle de 48 balles avant d’être renversé de son coussin et de son coude par Rachin Ravindra (3-48) au 15e, cherchant à se tourner vers la jambe.

Brook a ganté un ballon court de Lockie Ferguson derrière cinq livraisons plus tard – un guichet qui a amené Stokes dans le pli.

L’Angleterre chancelait 101-3 lorsque Joe Root (16 ans) a balayé Ravindra jusqu’au milieu du guichet, laissant Stokes et Buttler reconstruire les manches, tout comme ils l’avaient fait chez Lord’s il y a quatre ans.

Buttler et Stokes ont mis 88 balles sur 104 alors qu’ils négociaient un jeu difficile – leur position largement dépourvue de limites – avant que Stokes ne soit pris à couvert devant Ravindra, deux balles après avoir obtenu un cinquante de 67 balles avec une jambe carrée de six.

Le partenariat de Buttler avec Livingstone a été beaucoup plus dynamique, scellé à partir de 31 livraisons avec le troisième des trois six consécutifs de Livingstone face à Kyle Jamieson, mal en point (0-61 sur sept overs).

Cette alliance a été rompue sur 77 balles sur 59 balles à la 48e lorsque Livingstone a réussi à éliminer le coupeur de Southee, deux livraisons avant que le meilleur buteur Buttler ne fasse exactement la même chose.

Les manches de l’Angleterre risquaient de s’essouffler, seulement pour David Willey (21 non sur 11) qui a écrasé Southee pour quatre et six dans une finale de 16 points – la dernière balle lancée par-dessus la corde à long terme.

Conway et Mitchell mènent la charge sur la côte néo-zélandaise

Tout élan que les hôtes avaient construit s’est rapidement éteint lorsque le bowling lâche, en particulier de Topley, dont le premier sort de deux overs a duré 25, a vu les Black Caps courir à 61-0 après 10 overs grâce à Conway et Young.

Rashid a brisé la tribune avec style avec la première balle de son sort, faisant tomber Young du moignon avec une livraison délicieuse qui a dérivé et s’est détournée après le lancement.

Rashid a été affecté par des crampes et contraint de quitter le terrain, le rendant incapable de jouer alors que Conway partageait de grandes tribunes avec Henry Nicholls (26 ans) et Mitchell.

Rashid est revenu au bowling au 37e mais a été battu pour six et tamponné pour quatre par Mitchell lors de livraisons successives, puis ceinturé pour deux six et quatre par le même frappeur au 43e et quatre et six au 45e.

Conway a ensuite fait craquer Livingstone pour deux six en l’espace de trois balles à la 46e pour conclure une victoire dominante pour les Black Caps et leur troisième consécutive contre l’Angleterre au cricket à balle blanche après avoir triomphé lors des deux derniers internationaux T20.

Et après?

Dimanche 10 septembre à 10h30





L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande poursuivent leur série de quatre matchs ODI à l’Ageas Bowl de Southampton dimanche, en direct sur Cricket de sport aérien (début de la préparation à 10h30 avant le premier bal à 11h).

Les deux derniers matchs de la série auront lieu à Londres la semaine prochaine, au Kia Oval mercredi (départ à 12h30) puis à Lord’s vendredi (départ à 12h30).