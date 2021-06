Angleterre vs Nouvelle-Zélande: Devon Conway marque le double de la tonne lors du premier test, mais les hommes de Joe Root ripostent au Lord’s | Nouvelles de cricket

6:44



Faits saillants du deuxième jour du premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Lord’s

Faits saillants du deuxième jour du premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Lord’s

L’ouvreur néo-zélandais Devon Conway a scellé une première double tonne au milieu d’une riposte anglaise le deuxième jour du premier test à Lord’s, qui comprenait Ollie Robinson complétant un transport de quatre guichets et un demi-siècle pour Rory Burns.

Conway (200 sur 357 balles) est devenu le septième batteur et le deuxième néo-zélandais, après Matt Sinclair contre les Antilles en 1999, à marquer une double tonne lors de son premier test alors que les Kiwis ont fait 378, avant que l’Angleterre n’atteigne 111-2 avec Burns (59no ) et Joe Root (42 non) soulevant leur côté de 18-2.

La Nouvelle-Zélande était prévue pour un total beaucoup plus imposant, pour s’effondrer de 288-3 en tant que nouveau garçon anglais Robinson (4-75) – qui a fait les gros titres indésirables le premier jour après la réapparition des tweets racistes et sexistes qu’il avait envoyés alors qu’il un adolescent – et Mark Wood (3-81) ont rallié les hôtes.

2:38 Regardez le meilleur du double siècle de Conway contre l’Angleterre au Lord’s Regardez le meilleur du double siècle de Conway contre l’Angleterre au Lord’s

Les Black Caps ont perdu quatre guichets pour six courses en 8,3 overs une fois que Robinson et Wood se sont combinés pour rompre un partenariat de 174 courses entre Henry Nicholls (61) et Conway – Robinson attrapant Nicholls à longue jambe d’un videur Wood bien dirigé – tandis que les touristes a subi une plus grande oscillation de 6-50.

Le numéro 11 Neil Wagner (25 sur 21) a ensuite dirigé un stand final de 40 avec Conway, qui a été le dernier homme à tomber, épuisé par Root quatre balles après avoir terminé son double siècle avec un Wood à six.

L’Angleterre semblait en danger d’annuler une grande partie de son travail acharné avec le ballon après les premiers licenciements de Dom Sibley (0) et Zak Crawley (2), mais Burns et Root ont ensuite partagé une position ininterrompue de 93, au cours de laquelle Burns a progressé à un neuvième Test cinquante et un depuis juillet 2020.

La journée appartenait à Conway – qui a repris le 136 et a obtenu le score le plus élevé lors de ses débuts dans un test masculin en Angleterre une fois qu’il a éclipsé le 154 de KS Ranjitsinhji pas à Manchester en 1896 – mais a également été mémorable pour Robinson, dont le mercredi à deux guichets avait été éclipsé par ces publications sur les réseaux sociaux de 2012 et 2013.

Ollie Robinson a réclamé quatre guichets lors de ses débuts – et en aurait eu cinq s’il n’y avait pas eu de chute de Stuart Broad à mi-parcours

Le joueur de 27 ans s’est excusé sans réserve pour ces tweets dans la soirée et a remis l’attention sur son cricket jeudi en limogeant Colin de Grandhomme (0) et Kyle Jamieson (9) – et aurait célébré un cinq pour, si Stuart Broad n’a pas laissé tomber Tim Southee à mi-parcours.

Wood était le deuxième lanceur le plus prolifique d’Angleterre, attrapant chacun de ses guichets au milieu d’un brillant sort de 3-7 sur six overs, alors qu’il suivait son scalp de Nicholls en faisant attraper BJ Watling (1) au glissement par Sibley et Mitchell Santner (0) emballé à extra-cover par Anderson.

Mark Wood a licencié Henry Nicholls, BJ Watling et Mitchell Santner lors d’un sort scintillant

Le guichet de Robinson lors de l’effondrement des Kiwis de 4 à 6 était De Grandhomme lbw après une revue réussie de l’Angleterre, tandis qu’il a licencié Jamieson après le déjeuner lorsque Crawley a pris une prise de chute en courant des profondeurs.

Anderson a pris Southee (8) peu de temps après que le Néo-Zélandais ait été bombardé par Broad off Robinson – Anderson a empoché son 994e guichet de balle rouge et son 616e dans les tests alors que le gardien de guichet James Bracey a remporté sa première prise de cricket international.

Les Black Caps avaient une fiche de 338-9 à ce moment-là, mais Wagner a ensuite déployé des tirs extraordinaires, dont un superbe six au-dessus de Broad.

1:07 Conway a été battu de justesse par le capitaine anglais Joe Root après avoir terminé une double tonne de 347 balles Conway a été battu de justesse par le capitaine anglais Joe Root après avoir terminé une double tonne de 347 balles

Le maximum de Conway était un peu plus marqué, le plus haut sur un carré arrière profond, mais il s’en serait peu soucié car il est devenu le deuxième homme cette année à marquer une double tonne après que Kyle Mayers ait frappé 210 pas pour les Antilles au Bangladesh en février.

Conway a été épuisé dans le prochain tour – à une moustache de son terrain à la fin du non-attaquant alors que Root récupérait le lancer d’Ollie Pope – et a raté de devenir le premier batteur de test à porter sa batte depuis son coéquipier Tom Latham contre le Sri Lanka. à Wellington en 2018.

L’un des ouvreurs de l’Angleterre, Sibley, n’a duré que sept livraisons – épinglé lbw par Jamieson alors qu’il n’a pas réussi à doubler les chiffres pour la sixième manche de test consécutive – mais l’autre, Burns, a joué son chemin vers un 90-ball cinquante.

Angleterre vs Nouvelle-Zélande Vivre de

Le capitaine Root est aux côtés de Burns qui s’est rendu au guichet au septième tour une fois que Crawley a été séduit pour conduire une balle large et complète de Southee et a glissé derrière le gardien de guichet Watling.

Root a été frappé au gant par une livraison de De Grandhomme et avait l’air angoissé mais a continué à frapper et aura désormais l’intention de jouer une manche à la Conway au cours des prochains jours.

Regardez le troisième jour du premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, depuis Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h15 vendredi.