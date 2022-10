Angleterre vs Nouvelle-Zélande: Ben Stokes sera à la hauteur, déclare Paul Collingwood alors que l’Angleterre cherche à relancer l’élan de la Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

L’entraîneur adjoint de l’Angleterre, Paul Collingwood, a soutenu Ben Stokes pour livrer un match gagnant lors de l’affrontement crucial de la Coupe du monde T20 avec la Nouvelle-Zélande.

Après que leur match contre l’Australie ait dû être abandonné en raison du mauvais temps vendredi, l’Angleterre a besoin de victoires vitales pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde T20.

Il remporte la victoire dans leur affrontement contre une équipe néo-zélandaise en forme mardi, en direct sur Sports du ciel à partir de 7h30, indispensable.

Le capitaine de l'Angleterre, Jos Buttler, a déclaré qu'ils se concentraient désormais entièrement sur le maintien de leur tournoi contre la Nouvelle-Zélande après l'abandon du match contre l'Australie.



Alors que Stokes a été utile avec le ballon et a eu quelques moments forts sur le terrain depuis son retour en T20 plus tôt ce mois-ci, il n’a en moyenne que 10,25 avec la batte en cinq matchs.

Stokes n’a enregistré que huit points en deux manches à la Coupe du monde, un retour décevant étant donné qu’il a été élevé dans le top quatre, et il reste sans un demi-siècle en 39 internationaux T20.

Malgré les spéculations sur son problème chronique au genou, l’Angleterre insiste sur le fait qu’il est en forme et disponible pour jouer son premier match en séries limitées contre la Nouvelle-Zélande depuis que sa star s’est montrée contre eux lors de la finale de la Coupe du monde 2019.

Collingwood, également ancien coéquipier de Stokes à Durham, a souligné que le capitaine du test réserve souvent ses meilleures performances lorsque son équipe en a le plus besoin.

“La seule personne que vous voulez dans votre équipe lorsque la pression est forte, c’est Ben Stokes”, a déclaré Collingwood. “Je sais bien que si cela se résume au crunch, vous voulez qu’un homme comme Ben Stokes sorte.

“Nous savons tous de quoi il est capable, et pas seulement des manches gagnantes, mais des manches gagnantes sous une forte pression. Ce ne sont pas seulement les courses qu’il fait, mais c’est tout le reste qu’il donne.

La scène pourrait être prête pour que Ben Stokes vienne au premier plan (Photo: PA Images)





“Je suis assez confiant qu’il y a une manche juste au coin de la rue, et maintenant nous entrons dans la partie cruciale de la Coupe du monde … Vous voyez toujours Ben se mettre en avant dans ces situations

“Nous savons que si nous réussissons au cours des quatre prochains matchs, nous avons l’opportunité de gagner une Coupe du monde.

“C’est presque dans les huitièmes de finale maintenant en ce qui concerne la façon dont nous devons aborder notre cricket. Ce sont des matchs à gagner.”

Mais il a ajouté: “C’est pourquoi nous jouons le jeu. Ce sont les positions dans lesquelles vous voulez être, une opportunité de gagner une Coupe du monde et demain, espérons-le, relancera notre élan.”

Eoin Morgan se demande pourquoi il a fallu si longtemps pour que le match Angleterre contre Australie soit abandonné, le retard des officiels donnant de faux espoirs aux fans



La tentative de l’Angleterre de rebondir après sa défaite contre l’Irlande a été contrecarrée par un lavage de Melbourne et davantage de pluie est prévue au Gabba mardi, mais le pire pourrait être avant que les équipes ne jouent dans la soirée.

“Ce sera bien d’obtenir les 40 overs complets demain soir. Croisons les doigts pour que nous ayons les bonnes conditions pour pouvoir le faire”, a déclaré Collingwood.

“Dans les Coupes du monde, vous voulez voir des équipes s’affronter, les meilleures équipes s’affronter dans un match égal.

“Donc, j’espère que demain soir, la pluie restera à l’écart et nous pourrons y parvenir. Les garçons ont vraiment hâte de jouer au cricket.”

L’Angleterre a l’opportunité d’ajouter la couronne T20 à son titre des 50 ans et plus et de devenir la première équipe à détenir les deux simultanément. Mais beaucoup dépendra de ce match contre la Nouvelle-Zélande.

Après avoir battu l’Irlande lundi, l’Australie a rejoint la Nouvelle-Zélande avec cinq points dans le groupe – deux devant l’Angleterre – tout en réduisant son déficit net de points, qui sera décisif si les équipes terminent à égalité de points.

Mardi 1er novembre 7h30





“Il faut évoluer avec le jeu”

Le Néo-zélandais Tim Southee est régulièrement présent dans les Coupes du monde T20 depuis 2010 et est actuellement le meilleur preneur de guichet international du format. Il promet que son équipe attend avec impatience le défi contre l’Angleterre.

“C’est toujours un grand match contre l’Angleterre et c’est toujours joué dans un très bon esprit”, a déclaré Southee.

“C’est un match que nous attendons toujours avec impatience – l’Angleterre est une grande équipe depuis longtemps, ils jouent une marque de cricket passionnante, donc c’est toujours un match que nous attendons avec impatience.”

Southee lui-même a été une influence clé en aidant la Nouvelle-Zélande à défendre avec succès les totaux de ses victoires lors de cette dernière campagne de Coupe du monde.

“Lorsque vous êtes encore ici après une longue période, vous devez avoir fait quelque chose en cours de route. J’espère qu’il reste encore de nombreuses années”, a-t-il déclaré.

Tim Southee a hâte d'affronter l'Angleterre (Photo : Associated Press)





“Je pense que la clé pour moi est de continuer à apprendre et à chercher des moyens de s’améliorer, d’adapter votre jeu et plus vous vieillissez, plus vous avez d’expérience également.

“Vous devez toujours avoir l’état d’esprit de vouloir vous améliorer et vous améliorer, qu’il s’agisse de changements de rythme, d’examen des différentes variations que vous pouvez apporter à votre jeu.”

“J’ai toujours cherché à balancer le ballon, cela a toujours été quelque chose qui m’est resté fidèle”, a-t-il déclaré.

“La façon dont les frappeurs jouent et les coups qu’ils jouent maintenant, vous devez simplement ne pas être aussi prévisible qu’avant.

“Il n’y avait qu’une poignée de joueurs qui étaient capables de faire des tours et des tours inversés là où c’est presque la normale pour le parcours maintenant.”

Il a ajouté: “Je suis probablement un peu plus intelligent que ce que j’étais à l’époque, [I was] un peu humide derrière les oreilles dans ces premières années. Je suppose que vous devez évoluer avec le jeu et si vous ne le faites pas, vous serez laissé pour compte. »

