Angleterre vs Malte mises à jour en direct: nouvelles de l’équipe de qualification pour l’Euro 2024, dernières compositions, prévisions

L’Angleterre cherchera à prolonger son record de 100% lors des qualifications pour l’Euro 2024 alors qu’elle se rendra face à Malte.

Le coup d’envoi est à 19h45 BST (14h45 HE, 11h45 PT) et sera diffusé sur Channel 4 au Royaume-Uni et sur FOX Sports aux États-Unis.