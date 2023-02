Angleterre vs Italie Six Nations : Marcus Smith abandonné ; Owen Farrell passe à l’ouvreur | Jack Willis rappelé pour commencer | Actualités du rugby à XV

Marcus Smith a été retiré de l’équipe d’Angleterre pour affronter l’Italie à Twickenham dans les Six Nations

Marcus Smith a été déposé sur le banc par l’entraîneur-chef de l’Angleterre Steve Borthwick pour le choc des Six Nations contre l’Italie samedi, le skipper Owen Farrell passant à l’ouvreur comme l’un des trois changements.

Pour faciliter le passage de Farrell de l’intérieur du centre au n ° 10, le centre des Exeter Chiefs Henry Slade est amené au milieu de terrain après sa guérison d’une blessure à la hanche, tout comme Ollie Lawrence de Bath, avec Joe Marchant tombé sur le banc.

Parmi les attaquants, Jack Willis est nommé pour commencer à la place de Ben Curry au flanker ouvert – ce dernier a été retiré de l’équipe d’Angleterre plus tôt dans la semaine, avec Ben Youngs et Anthony Watson.

Willis affronte l’Italie à Twickenham deux ans après avoir subi une grave blessure au genou dans le même match, ce qui l’a empêché de jouer pendant 53 semaines.

Angleterre: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Ollie Lawrence, 12 Henry Slade, 11 Ollie Hassell-Collins, 10 Owen Farrell, 9 Jack van Poortvliet ; 1 Ellis Genge, 2 Jamie George, 3 Kyle Sinckler, 4 Ollie Chessum, 5 Maro Itoje, 6 Lewis Ludlam, 7 Jack Willis, 8 Alex Dombrandt

Remplaçants: 16 Jack Walker, 17 Mako Vunipola, 18 Dan Cole, 19 Nick Isiekwe, 20 Ben Earl, 21 Alex Mitchell, 22 Marcus Smith, 23 Henry Arundell.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.