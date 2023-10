Angleterre vs Italie : Kalvin Phillips s’apprête à débuter les qualifications pour l’Euro 2024 alors que Jordan Henderson tombe sur le banc | Actualités footballistiques

Jordan Henderson sera sur le banc de l’Angleterre lors de leur qualification pour l’Euro 2024 contre l’Italie mardi soir, Kalvin Phillips devant faire son premier départ en compétition pour son pays depuis mars.

Phillips faisait partie du onze pour le match inverse à Naples il y a sept mois, l’Angleterre s’imposant 2-1 pour marquer un début impressionnant de sa campagne de qualification.

Les prouesses défensives du milieu de terrain sont ce qui a persuadé Gareth Southgate de lui offrir à nouveau une place de titulaire, malgré son manque de matchs pour Manchester City.

Gareth Southgate dit que le transfert de Jordan Henderson en Arabie Saoudite n’est pas une raison pour ne pas le sélectionner pour l’Angleterre ou pour que les fans le huent



Phillips n’a pas commencé un match de Premier League pour Man City depuis mai, alors qu’il n’a effectué que deux titularisations en championnat pour le club depuis sa signature à l’été 2022.

La controverse entoure Henderson depuis sa décision cet été de déménager en Arabie Saoudite, où les relations homosexuelles sont illégales.

L’ancien capitaine de Liverpool avait déjà apporté un soutien vocal à la communauté LGBTQ+ et il a été hué par certains supporters anglais lorsqu’il a été remplacé lors de la victoire contre l’Australie à Wembley vendredi.

Southgate a défendu solidement le joueur qu’il a nommé capitaine à Wembley, affirmant qu’il continuerait « à 100% » à sélectionner le milieu de terrain, même si les barrages depuis les tribunes étaient incessants.

L’entraîneur a décidé de le retirer de la ligne de mire contre l’Italie, mais il s’agit probablement d’une décision tactique plutôt que pour le protéger d’une nouvelle surprise.

Le défenseur anglais Kyle Walker a déclaré qu’il soutenait pleinement la décision de Jordan Henderson de déménager en Arabie Saoudite et qu’il était déçu d’entendre les huées des supporters anglais à Wembley vendredi soir.



Jude Bellingham et Declan Rice constitueront le milieu de terrain anglais à trois pour affronter l’Italie.

Phil Foden est prêt pour son premier départ en compétition pour l’Angleterre depuis la défaite en quart de finale de la Coupe du monde contre la France il y a 10 mois, le milieu offensif de Man City étant prêt à jouer un rôle sur l’aile en l’absence de Bukayo Saka.

Foden – qui a débuté lors de la victoire amicale contre l’Écosse le mois dernier – remplacera Jarrod Bowen ou Jack Grealish, qui a débuté sur les flancs contre l’Australie.

Fikayo Tomori et Eddie Nketiah ont été exclus de l’équipe, Southgate devant sélectionner une équipe de 23 personnes pour la journée parmi ses 25 joueurs disponibles.

L’Angleterre se qualifiera pour le tournoi de l’été prochain en Allemagne avec une victoire ou un match nul à Wembley contre l’Italie, championne d’Europe en titre.

Deux sur trois sont bloqués – mais la sélection du milieu de terrain est la décision clé de Southgate avant l’Euro

Peter Smith, journaliste de football senior de Sky Sports :

Southgate a ri dans la zone mixte après la victoire de l’Angleterre contre l’Australie en disant que ce serait un homme courageux de laisser Rice et Bellingham hors d’un onze de premier choix en ce moment. Les deux milieux de terrain sont titulaires et devraient jouer un rôle crucial lors de l’Euro de l’été prochain.

Mais le milieu de terrain reste le plus grand dilemme de Southgate, car le profil du joueur qu’il mettra aux côtés de cette paire dictera la manière dont l’Angleterre jouera – et aura un impact majeur sur son parcours en Allemagne.

Charlie Wyett du Sun et John Cross du Mirror examinent la décision de Gareth Southgate de continuer à choisir Jordan Henderson dans son équipe d’Angleterre



Lors de la Coupe du monde, c’est Henderson qui a étonnamment revendiqué ce rôle, défiant ses sceptiques d’ajouter l’industrie au milieu du parc et de libérer Bellingham pour qu’il assume le rôle créatif qu’il s’est désormais approprié.

Lorsque Rice et Bellingham étaient disponibles, Southgate a accompagné Henderson à leurs côtés lors des qualifications contre l’Ukraine cette année et l’a nommé capitaine vendredi, malgré les critiques extérieures au camp concernant son transfert en Arabie Saoudite.

Cependant, Southgate est parti avec Phillips en Italie en mars, l’homme de Man City étant peut-être considéré comme une option pour ajouter une sécurité supplémentaire aux côtés de Rice contre les meilleures équipes lors de matchs difficiles – malgré son manque de temps de jeu au niveau du club.

Pep Guardiola a préféré jouer Bernardo Silva hors position devant Phillips contre Arsenal plus tôt ce mois-ci, mais il conserve le respect de Southgate après le rôle qu’il a joué lors du dernier Euro.

Charlotte Marsh et Zinny Boswell de Sky Sports analysent pourquoi le manager anglais Gareth Southgate choisit des joueurs qui ne jouent pas régulièrement pour leurs clubs



Ensuite, il y a le dilemme Trent Alexander-Arnold. Il a joué dans un rôle de milieu de terrain orthodoxe contre Malte et la Macédoine du Nord cet été et a également terminé le match de vendredi dans cette position, après que des tentatives plus tôt dans le match pour reproduire son rôle hybride d’arrière droit à Liverpool aient eu des résultats mitigés.

Son jeu de liaison avec Bukayo Saka plus tôt cette année était remarquable et sera un facteur dans la réflexion de Southgate lorsque viendra l’heure du tournoi – mais l’absence de l’homme d’Arsenal contre l’Italie mardi, ainsi que le fait qu’Alexander-Arnold ait joué les 90 minutes complètes contre l’Australie, est susceptible de le voir revenir sur le banc.

Conor Gallagher, un habitué de Chelsea, est une autre option mais semble être en retrait et James Maddison, derrière Bellingham pour le maillot n°10, devra peut-être espérer un large rôle d’attaquant.

Il semble donc que Southgate doive choisir entre les options éprouvées de Henderson et Phillips (qui apportent tous deux leurs propres réserves) ou mettre sa confiance dans la créativité d’Alexander-Arnold et juger s’il doit restructurer sa configuration pour l’accommoder.

C’est une décision délicate, mais Southgate doit réussir si l’Angleterre veut cliquer l’été prochain.

Comment l’Angleterre peut-elle se qualifier ?

L’Angleterre affrontera l’Italie à Wembley mardi – coup d’envoi à 19h45 – sachant qu’une victoire ou un match nul assurera sa place à l’Euro 2024 l’été prochain.

Les Three Lions comptent trois points d’avance sur l’Italie et l’Ukraine en tête du groupe C. L’équipe de Gareth Southgate conclut sa qualification avec un match à domicile contre Malte le 17 novembre et un déplacement en Macédoine du Nord trois jours plus tard.