Angleterre vs Irlande : Ben Duckett espère que la série ODI fera de lui un joueur multiformat | Actualités sur le cricket

Ben Duckett espère que la série d’une journée de l’Angleterre contre l’Irlande l’aidera à devenir un joueur multiformat.

Duckett jouera samedi sur son terrain de Trent Bridge à Nottingham – en direct sur Sky Sports – alors qu’il cherche à renforcer sa forme estivale après avoir été nommé vice-capitaine de la série.

Le premier match de la série de trois matchs ODI a été abandonné sans qu’un ballon ne soit lancé après la pluie à Headingley mercredi.

« Je n’ai pas joué autant de cricket à balle blanche pour l’Angleterre que je l’aurais souhaité, alors j’espère qu’il y aura plus d’opportunités et que je pourrai obtenir une place dans l’équipe », a déclaré Duckett.

« Je suis un frappeur d’ordre intermédiaire dans le cricket 50-over, donc c’est légèrement différent de ce à quoi nous sommes habitués, mais la façon dont l’équipe d’Angleterre joue maintenant n’est pas trop différente d’un T20, c’est juste légèrement plus long.

« J’ai eu la chance d’être dans l’équipe anglaise pour voir comment ils jouent au cricket et c’est une opportunité vraiment excitante de le faire au cours des deux prochains matchs. »

Joe Root devait jouer pour l’Angleterre lors du premier ODI dans le but d’améliorer sa forme avant leur campagne de Coupe du monde, mais il a maintenant été remplacé dans l’équipe par Tom Kohler-Cadmore.

La série devrait également voir Sam Hain, Jamie Smith et George Scrimshaw faire leurs débuts, tandis que Zak Crawley s’est vu confier le poste de capitaine.

En réfléchissant à sa forme avec l’Angleterre jusqu’à présent, Duckett, 28 ans, qui a fait ses débuts en ODI contre le Bangladesh en 2016, a déclaré qu’il était conscient de la nécessité de s’améliorer continuellement.

« J’étais vraiment brut et j’avais du talent à l’époque, mais c’était vraiment tout. J’ai dû m’en sortir et travailler très dur sur mon jeu pour arriver là où je suis aujourd’hui », a ajouté Duckett.

« Je suis à un âge où je sais ce qui fonctionne pour moi et ce qui ne fonctionne pas. Je m’y suis tenu au cours de la dernière année et c’est ce que je vais essayer de faire à l’avenir.

Eoin Morgan et Simon Doull conviennent que Zak Crawley possède les qualités nécessaires pour devenir un capitaine à succès



« Je joue au plus haut niveau et je dois continuer à m’améliorer parce que les équipes vont avoir des plans sur la façon de me frapper, donc ces prochains mois, je dois m’améliorer.

« Il s’agit de jouer chaque match, je ne regarde même pas la nouvelle année, il s’agit de Trent Bridge et Bristol (troisième ODI de mardi) pour terminer un très bon été. »

Jason Roy a été nommé dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour la Coupe du Monde mais, après avoir raté la récente série contre la Nouvelle-Zélande en raison de spasmes au dos, il a été remplacé par Harry Brook.

Roy a été invité à rejoindre l’Angleterre pour le reste de la série ODI contre l’Irlande, mais a refusé l’offre. Il a également été exclu de l’équipe T20 à la veille de la Coupe du monde courte de l’année dernière.

Mark Butcher et Dominic Cork ont ​​leur mot à dire sur la sélection de l’équipe anglaise pour la Coupe du monde et sur l’inclusion de Harry Brook aux dépens de Jason Roy



« Roy a été incroyable et cela montre où en est l’équipe d’Angleterre qu’un joueur de son talent manque quelque chose », a déclaré Duckett.

« C’est dur pour Jason, mais ce qu’il a accompli sous le maillot de l’Angleterre est incroyable. Je lui souhaite tout le meilleur et je suis sûr qu’il marquera autant de points que possible, quel que soit le maillot qu’il porte. »

Parlant des capacités de Brook, Duckett a ajouté : « Je n’ai jamais regardé un joueur plus jeune que moi et essayé d’apprendre de lui. Ce qu’il a réalisé est sensationnel et je suis sûr qu’il va continuer à s’améliorer. »

Équipe ODI d’Angleterre contre Irlande

Zak Crawley (Kent – capitaine)

Rehan Ahmed (Leicestershire)

Brydon Carse (Durham)

Ben Duckett (Nottinghamshire – vice-capitaine)

Sam Hain (Warwickshire)

Tom Hartley (Lancashire)

Tom Kohler-Cadmore (Somerset)

Will Jacks (Surrey)

Matthieu Potts (Durham)

Phil Salt (Lancashire)

George Scrimshaw (Derbyshire)

Jamie Smith (Surrey)

Luke Wood (Lancashire)

Et après?

Le deuxième des trois matchs ODI de l'Angleterre contre l'Irlande aura lieu le samedi 23 septembre du pont Trent, Nottingham à 11h. Le troisième ODI aura lieu mardi au Seat Unique Stadium de Bristol.

La Coupe du monde de cricket aura lieu entre le 5 octobre et le 19 novembre avec l'Angleterre contre la Nouvelle-Zélande qui donnera le coup d'envoi de la compétition dans une répétition de la finale de 2019.