Angleterre vs Iran – Rapport de match de football – 21 novembre 2022

L’Angleterre a lancé sa campagne de Coupe du monde avec style en battant l’Iran 6-2 grâce à un doublé de Bukayo Saka et aux efforts de Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford et Jack Grealish.

Bellingham a ouvert le score avec son premier but en Angleterre à la 35e minute tandis que Sterling et Saka ont aidé l’équipe de Gareth Southgate à établir une confortable avance de 3-0 avant la mi-temps.

Saka a produit un brillant effort individuel pour éloigner l’Angleterre de la vue juste après l’heure de jeu avant que Mehdi Taremi n’apporte une consolation à l’Iran, mais les remplaçants Rashford et Grealish ont mis en valeur les débuts des Three Lions dans le groupe B malgré une pénalité de temps d’arrêt de Tarémi.

Il y a eu des problèmes avant le coup d’envoi car les fans ont rencontré des problèmes avec leurs billets avec l’application FIFA en panne, ce qui a conduit à des bandes de sièges vides au stade international de Khalifa près du coup d’envoi.

Les joueurs iraniens n’ont pas chanté l’hymne national. De nombreux fans chez eux ont accusé l’équipe de se ranger du côté de la violente répression de l’État contre les manifestations populaires après la mort de Mahsa Amini en septembre après son arrestation pour avoir porté un foulard de manière incorrecte.

La télévision d’État iranienne n’a pas montré les images des joueurs faisant la queue pendant que l’hymne était diffusé en direct, selon Reuters.

L’Iran a subi un coup dur lorsque le gardien Alireza Beiranvand est entré en collision avec son coéquipier Majid Hosseini. Beiranvand a d’abord joué, avant d’être étiré à la 19e minute.

L’équipe de Southgate a presque pris les devants à la 32e minute lorsque Harry Maguire s’est levé le plus haut d’un corner de Kieran Trippier, mais sa tête a été projetée sur la barre transversale. Ils ont sorti l’impasse peu de temps après lorsque Bellingham est rentré chez lui sans être marqué de la croix de Luke Shaw.

L’Angleterre s’est dégagée avec deux buts rapides avant la mi-temps. Saka a produit une belle demi-volée sur un renversement de Maguire pour augmenter l’avance de l’Angleterre à la 43e minute, avant que Sterling ne termine sur la volée après un centre du pied droit de Harry Kane dans les arrêts de jeu – le premier but de l’attaquant de Chelsea en Coupe du monde.

C’est devenu un exercice de limitation des dégâts pour l’Iran après la pause, mais Saka les a de nouveau punis à la 62e minute lorsqu’il a esquivé deux défenseurs dans la surface et a ramené un faible effort avec sa botte gauche.

L’Iran a trouvé un but de nulle part trois minutes plus tard, cependant, lorsque Taremi a saisi un moment d’hésitation de Maguire pour entrer en fantôme et écraser Jordan Pickford.

Rashford est entré en jeu en tant que remplaçant et a froidement inscrit son premier but lors d’un tournoi majeur à la 71e minute pour rétablir l’avance de quatre buts de l’Angleterre. Il était encore temps pour Grealish de marquer tard alors qu’il rentrait chez lui après le travail désintéressé de son collègue remplaçant Callum Wilson.

Sardar Azmoun a presque ajouté une autre consolation à l’Iran lorsqu’il a traversé le temps d’arrêt, mais Pickford a réalisé un arrêt du bout des doigts pour tourner son effort sur la barre. L’Iran a cependant reçu un penalty tardif après un contrôle VAR pour une faute sur Morteza Pouraliganji, et Taremi est rentré chez lui pour redonner un peu de fierté à l’Iran.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.