Angleterre vs Iran: Harry Maguire débutera le match d’ouverture de la Coupe du monde alors que Gareth Southgate s’apprête à jouer 4-3-3 | Nouvelles du football

Harry Maguire débutera le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre dans un dos à quatre contre l’Iran avec Gareth Southgate prêt à jouer 4-3-3.

Le changement de formation de Southgate signifie qu’il y a de la place pour un milieu de terrain supplémentaire dans le onze de départ, Jude Bellingham étant susceptible de faire son premier départ en Coupe du monde.

Des rapports ailleurs suggèrent que Bukayo Saka obtiendra le feu vert devant Phil Foden sur l’aile droite.

Image:

Jude Bellingham est sur le point de commencer son premier match de Coupe du monde pour l’Angleterre





L’inclusion de Maguire est controversée étant donné qu’il n’a fait qu’un seul départ en Premier League depuis septembre, mais le défenseur de Manchester United a fait partie intégrante des deux derniers tournois majeurs de l’Angleterre.

Le joueur de 29 ans a joué un rôle clé dans la demi-finale de la Coupe du monde 2018 des Trois Lions et a ensuite été nommé dans l’équipe du tournoi alors que l’Angleterre terminait deuxième à l’Euro 2020.

Alors qu’ils étaient au GP d’Abu Dhabi dimanche, l’ancien capitaine de Manchester United Patrice Evra et le patron de Manchester City Pep Guardiola donnent leur avis avant la Coupe du monde au Qatar



Mais le départ de Bellingham est moins controversé avec le joueur de 19 ans qui connaît une saison exceptionnelle au Borussia Dortmund avec neuf buts en 22 apparitions dans toutes les compétitions cette campagne.

Maddison et Walker absents du match contre l’Iran

Le manager anglais Gareth Southgate fait le point sur les blessures de l’équipe qui affrontera l’Iran lors de la Coupe du monde et confirme qu’ils s’agenouilleront comme une “déclaration forte”



James Maddison et Kyle Walker manqueront le match d’ouverture de l’Angleterre au Khalifa International Stadium de Doha.

Walker se remet toujours d’une opération à l’aine, tandis que Maddison ne s’est pas encore entraîné depuis son arrivée au Qatar après avoir contracté un problème au genou.

“Kyle Walker est un peu court pour ce match mais progresse très bien. Nous sommes en avance sur ce que nous pensions qu’il pourrait être à ce stade”, a déclaré Southgate lors de sa conférence de presse dimanche.

Avant le match d’ouverture de l’Angleterre à la Coupe du monde contre l’Iran, nous jetons un coup d’œil à certains des meilleurs buts marqués par certains des membres de l’équipe des Trois Lions !



“James n’a pas pu s’entraîner depuis notre arrivée donc il ne pourra pas faire le match demain.”

Southgate a poursuivi: “Notre défi est d’offrir à nos supporters un tournoi mémorable. Nous les avons emmenés dans des voyages fantastiques dans nos vies vers des tournois.

“Notre pays traverse également une période difficile – pas la même que certains autres pays du monde.

“Mais nous sommes en récession économique et la vie a été difficile pour beaucoup de nos concitoyens, nous voulons donc qu’ils profitent de leur football et qu’ils fassent un voyage avec notre équipe qui apporte un vrai bonheur.”

L’Angleterre s’agenouillera avant le match d’ouverture contre l’Iran

Image:

Les joueurs anglais prendront un genou avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde avec l’Iran





L’Angleterre prendra un genou avant son match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Iran, a confirmé Southgate.

L’Angleterre a fait le geste contre le racisme et les inégalités en 33 matches consécutifs lorsque le football est revenu après l’arrêt de Covid-19.

L’Angleterre n’a pas mis un genou à terre lors des rencontres de septembre, mais elle fera le geste lors du match d’ouverture du groupe B de lundi et au-delà de la Coupe du monde.

“Nous avons discuté de prendre le genou”, a déclaré Southgate. “Nous pensons que nous devrions. C’est ce que nous représentons en tant qu’équipe et que nous faisons depuis longtemps.

“Bien sûr, nous comprenons en Premier League que les clubs ont décidé de ne le faire que pour certains matchs, les grandes occasions, nous pensons que c’est le plus grand.

“Nous pensons que c’est une déclaration forte de faire le tour du monde pour les jeunes en particulier pour voir que l’inclusivité est très importante.”

Les capitaines de Premier League ont décidé avant le début de cette saison d’utiliser des moments spécifiques pour se mettre à genoux plutôt que de faire le geste à chaque match.

Les équipes ont convenu d’effectuer l’acte avant le premier tour, dédié “Pas de place pour le racisme” matchs en octobre et mars, le lendemain de Noël et le tour final, ainsi que les finales de la FA Cup et de la Carabao Cup.