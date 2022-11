Angleterre vs Iran diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022

Angleterre vs Iran diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 13 novembre, 13h GMT

Angleterre vs Iran diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Angleterre vs Iran? Nous avons ce qu’il vous faut. Qatar vs Equateur est gratuit sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Coupe du monde 2022 gratuitement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

L’Angleterre entre dans une Coupe du monde en tant que l’un des favoris. C’est étrange, n’est-ce pas ?

Les Three Lions n’ont pas eu la meilleure préparation mais embarquent les meilleures équipes du tournoi et on dit qu’ils vont attaquer contre l’Iran. Le capitaine Harry Kane est sur le point de porter un brassard One Love en signe de protestation, ce qui est un autre sujet de discussion du tournoi.

Les adversaires, l’Iran, devraient s’asseoir et rendre les choses difficiles pour les hommes de Southgate aujourd’hui. On pense en grande partie qu’il s’agit du test le plus facile du groupe B, mais les Three Lions voudront faire une déclaration aujourd’hui et se prépareront bien pour une meilleure égalité des 16 derniers avec une victoire.

Le coup d’envoi est à 16h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la Coupe du monde 2022 où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Les deux équipes entrent dans celui-ci sans trop de problèmes de blessures. L’Angleterre manquera à James Maddison selon Gareth Southgate, tandis que Kyle Walker n’apparaîtra probablement pas dans ce match. A part ça, ça ressemble à une équipe complète.

Allahyar Sayyadmanesh de Hull City a eu du mal à se préparer à celui-ci tandis que l’attaquant du Bayer Leverkusen Sardar Azmoun soignait une blessure au mollet. L’Iran espère avoir les deux disponibles pour son match d’ouverture.

Alignements

Les compositions seront dévoilées environ une heure avant le coup d’envoi.

Formulaire

L’Angleterre entre dans celui-ci sous une forme épouvantable. Ils n’ont pas remporté un seul match de leur catastrophe en Ligue des Nations et la dernière fois qu’ils ont remporté un match, c’était en mars, lors d’un match amical contre la Côte d’Ivoire.

L’Iran a battu l’Uruguay et le Nicaragua lors de leurs trois derniers matches officiels, faisant match nul contre le Sénégal. Plus récemment, ils ont perdu 2-0 contre la Tunisie lors d’un match amical non officiel.

Arbitre

L’arbitre pour l’Angleterre contre le Qatar n’a pas été confirmé. Vous pouvez en savoir plus sur les arbitres de la Coupe du monde 2022 ici.

Stade

L’Angleterre contre le Qatar se jouera au stade international Khalifa de 45 000 places, Al Rayyan. Jetez un œil à tous les stades de la Coupe du monde 2022 et voyez comment ils se classent.

Joueurs à surveiller / batailles clés

L’homme clé de l’Angleterre pour celui-ci reste Harry Kane. Le capitaine des Three Lions n’est qu’à deux buts d’égaler le record de tous les temps de Wayne Rooney et il espère battre ce record lors de la Coupe du monde 2022.

Mehdi Taremi de Porto est peut-être le meilleur joueur iranien. Avec Saman Ghoddos et Alireza Jahanbakhsh, cependant, il y a quelques attaquants bien connus des fans de Premier League : Ghoddos joue pour Brentford, tandis que Jahanbakhsh a fait un passage à Brighton.

En savoir plus sur les équipes complètes du Qatar et de l’Équateur avec nos guides des équipes de la Coupe du monde 2022.

Tableau du groupe B

Balayez pour faire défiler horizontalement Tableau du groupe A Équipe P O L ré Points Angleterre 0 0 0 0 0 Etats-Unis 0 0 0 0 0 Pays de Galles 0 0 0 0 0 L’Iran 0 0 0 0 0

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Angleterre-Iran est donné 13h00 GMT sur dimanche 20 novembre au Royaume-Uni. Le jeu est gratuit à regarder sur BBC One et iPlayer.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 8 h HE / 5 h HP. Le match sera diffusé sur FOX/FS1 aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour la Coupe du monde 2022, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Coupe du monde 2022, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV internationaux de la Coupe du monde 2022

ROYAUME-UNI

Tous les jeux au Royaume-Uni sont soit sur la BBC, soit sur ITV.

Etats-Unis

Fox est le détenteur des droits de la Coupe du monde aux États-Unis. Les jeux sont sur les chaînes câblées Fox ou FS1.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez utiliser des services tels que Sling et FuboTV pour obtenir les chaînes Fox. Vous pouvez également regarder les matchs sur Peacock TV avec des commentaires en espagnol.

Canada

TSN montre chaque match. Vous pouvez vous abonner à la diffusion directe ou l’obtenir dans le cadre de votre forfait câble.

TSN (s’ouvre dans un nouvel onglet) (19,99 $/mois ou 199,90 $/an)

Australie

Comme au Royaume-Uni, la couverture de la Coupe du monde 2022 est entièrement gratuite. Vous pouvez regarder les 64 matchs sur la chaîne de télévision SBS et les diffuser en ligne également avec SBS On Demand.

Nouvelle-Zélande

Le fournisseur payant Sky Sports est le détenteur des droits de la Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez regarder dans le cadre de votre abonnement Sky ou récupérer un pass Sky Now TV. Il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.