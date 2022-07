Angleterre vs Inde – Présentation du match

Moeen Ali a exhorté l’Angleterre à ne pas s’inquiéter d’un départ perdant du règne de capitaine de Jos Buttler, insistant sur le fait que l’équipe atteindra son apogée au bon moment avant le deuxième ODI de jeudi contre l’Inde.

Buttler est devenu capitaine de la balle blanche après la retraite d’Eoin Morgan le mois dernier, remportant un seul de ses quatre premiers matches contre une solide équipe indienne.

Les touristes ont remporté la série Twenty20 2-1, puis ont mis en déroute l’Angleterre par 10 guichets lors du premier match international d’une journée, les renvoyant pour 110 avant d’éliminer les pistes sans perte.

Ils ont la chance de remettre les choses en ordre à Lord’s jeudi, le troisième anniversaire de leur victoire en finale de la Coupe du monde sur le même terrain, mais avec Buttler nouveau au poste le plus élevé et l’entraîneur-chef Matthew Mott également arrivé récemment, Moeen est

adopter une vision à plus long terme.

“Jos est un leader brillant. Il l’a fait au fil des ans quand Eoin n’a pas joué, mais cela va prendre quelques matchs dans tous les formats”, a déclaré le polyvalent.

“En tant que nouveau capitaine, peu importe à quel point vous êtes cool, vous voulez prendre un départ gagnant, mais il sait qu’il reste un long chemin à parcourir et que l’équipe ira bien.

“Il n’y a pas besoin de paniquer ou de changer. Cela prend définitivement du temps pour se coucher et il faudra quelques défaites, ce qui est bien. Nous dominons ces dernières années de manière agréable et jouons bien. Nous avons eu beaucoup de succès, mais parfois j’ai l’impression que nous ne voulons pas culminer trop tôt.

“Nous voulons gagner maintenant mais vous ne voulez pas gagner tous les matchs. Parfois, vous apprenez plus en perdant des matchs. Nous avons perdu quelques matchs en ce moment, mais c’est bon pour nous à l’avenir et plus près d’une Coupe du monde, nous allons commencer à gagner.”

Moeen a été nommé par Morgan comme successeur potentiel lorsqu’il a démissionné, une reconnaissance de son influence croissante dans le vestiaire.

Maintenant, avec huit ans de cricket international et 232 sélections à son actif, le joueur de 35 ans est prêt à soutenir Buttler.

“Nous devons devenir des joueurs seniors de l’équipe. Quand ce sera à votre tour de le faire, vous le ferez”, a-t-il déclaré.

“Jos parle aux quilleurs à l’avance, mais il me dit parfois d’aller voir le quilleur. Ça marche bien. Quand Morgs ne jouait pas, il était toujours comme ça. Ce n’est pas un problème d’avoir un gardien comme capitaine.”

Moeen a également offert son évaluation initiale de Mott, qui a quitté son poste avec l’équipe féminine australienne conquérante après avoir devancé un solide groupe de candidats.

Le joueur de 35 ans l’a comparé à son compatriote Trevor Bayliss, l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde qui a responsabilisé les joueurs et considéré son rôle comme un facilitateur.

“Il s’est très bien intégré. Il ressemble beaucoup à Trevor mais il a ses propres manières, il est très détendu”, a déclaré Moeen.

“Le vestiaire fonctionne presque tout seul la plupart du temps, donc les garçons se sentent bien.”

